25 de julho de 2026
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DRAMA

Mulher de 35 anos morre após mal súbito em academia

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Deise Pereira Santos foi socorrida pelo SAMU, mas não resistiu.
Deise Pereira Santos foi socorrida pelo SAMU, mas não resistiu.

 Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi mobilizada na noite de quarta-feira (22), para atender uma ocorrência em uma academia de Santa Cruz das Palmeiras, a 132 km de Piracicaba.

No local, os socorristas encontraram uma mulher de 35 anos desacordada e iniciaram os procedimentos de reanimação.

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A vítima, identificada como Deise Pereira Santos, não respondeu às manobras realizadas pela equipe médica e morreu ainda no local, conforme consta no boletim de ocorrência. Segundo o registro policial, Deise foi localizada desfalecida no piso superior da academia. As circunstâncias que antecederam o mal súbito não foram informadas.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia Seccional de Casa Branca e registrada como morte natural. O sepultamento ocorreu na quinta-feira (23), no Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras, após o velório realizado no município.

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