Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi mobilizada na noite de quarta-feira (22), para atender uma ocorrência em uma academia de Santa Cruz das Palmeiras, a 132 km de Piracicaba.
No local, os socorristas encontraram uma mulher de 35 anos desacordada e iniciaram os procedimentos de reanimação.
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A vítima, identificada como Deise Pereira Santos, não respondeu às manobras realizadas pela equipe médica e morreu ainda no local, conforme consta no boletim de ocorrência. Segundo o registro policial, Deise foi localizada desfalecida no piso superior da academia. As circunstâncias que antecederam o mal súbito não foram informadas.
A ocorrência foi apresentada na Delegacia Seccional de Casa Branca e registrada como morte natural. O sepultamento ocorreu na quinta-feira (23), no Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras, após o velório realizado no município.