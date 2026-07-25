Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi mobilizada na noite de quarta-feira (22), para atender uma ocorrência em uma academia de Santa Cruz das Palmeiras, a 132 km de Piracicaba.

No local, os socorristas encontraram uma mulher de 35 anos desacordada e iniciaram os procedimentos de reanimação.

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