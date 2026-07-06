Especialistas destacam que manter uma boa saúde bucal vai muito além da estética. A boca é uma das principais portas de entrada para o organismo e problemas como inflamações na gengiva podem estar relacionados a doenças sistêmicas, como diabetes e enfermidades cardiovasculares. Por isso, a escovação correta dos dentes, o uso diário do fio dental e as consultas periódicas ao cirurgião-dentista são medidas fundamentais para a prevenção.

O mês de julho é dedicado à conscientização sobre a importância da saúde bucal, reforçando a necessidade da prevenção e dos cuidados diários com a higiene da boca. A campanha busca alertar a população sobre hábitos simples que contribuem para evitar cáries, doenças periodontais, perda dentária e outras complicações que podem afetar a qualidade de vida.

Outro ponto de atenção é a alimentação. A redução do consumo de açúcar e alimentos ultraprocessados contribui para diminuir o risco de cáries, enquanto uma dieta equilibrada favorece a saúde dos dentes e da gengiva. Também é recomendado evitar o tabagismo e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, fatores associados ao desenvolvimento de doenças bucais, incluindo o câncer de boca.

Durante o mês de julho, unidades de saúde, clínicas odontológicas e instituições promovem ações educativas para orientar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e da prevenção. O acompanhamento odontológico regular permite identificar alterações ainda em estágio inicial, aumentando as chances de tratamento e reduzindo complicações futuras.

Entre os principais cuidados recomendados pelos profissionais estão escovar os dentes pelo menos três vezes ao dia com creme dental fluoretado, utilizar fio dental diariamente, trocar a escova de dentes a cada três meses ou quando as cerdas estiverem desgastadas, manter uma alimentação saudável e realizar consultas periódicas com o dentista.