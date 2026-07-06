06 de julho de 2026
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FIM DO SONHO

Vini Jr revela motivo para não bater pênalti contra a Noruega

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 3 min
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Foto:Mauro Pimentel / AFP

A eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 continua repercutindo. Após a derrota por 2 a 1 para a Noruega, neste domingo (5), Vinícius Júnior falou sobre um dos lances mais debatidos da partida: o pênalti desperdiçado por Bruno Guimarães ainda no primeiro tempo.

O camisa 7 do Brasil afirmou que a escolha do cobrador foi definida pela comissão técnica antes da bola rolar e negou ter evitado a responsabilidade em um dos momentos decisivos do confronto.

Vini explica escolha do cobrador

A Seleção teve a oportunidade de abrir o placar aos 14 minutos da etapa inicial, após pênalti sofrido por Matheus Cunha. A cobrança ficou sob responsabilidade de Bruno Guimarães, que viu o goleiro norueguês Ørjan Nyland defender a finalização.

Como Vinícius Júnior costuma cobrar penalidades em seu clube, o assunto rapidamente ganhou destaque entre torcedores e comentaristas. Após o jogo, o atacante esclareceu que seguiu uma determinação previamente estabelecida pelo técnico Carlo Ancelotti.

Segundo o jogador, a definição dos cobradores ocorre antes das partidas e ele apenas cumpriu o planejamento da equipe técnica.

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Pedido de desculpas à torcida

Abalado com a eliminação, Vinícius também lamentou o resultado e reconheceu a frustração dos brasileiros que acompanharam a campanha da Seleção.

O atacante classificou a queda no Mundial como um momento difícil para o grupo e pediu desculpas aos torcedores que depositaram confiança na equipe durante a competição.

A derrota para os noruegueses encerrou de forma precoce a trajetória brasileira no torneio, aumentando a pressão sobre o trabalho da comissão técnica e dos principais jogadores do elenco.

Haaland decide e Noruega avança

O grande nome da partida foi o atacante Erling Haaland. O camisa 9 marcou os dois gols da vitória da Noruega e comandou a classificação histórica da equipe europeia para as quartas de final da Copa do Mundo.

Mesmo com momentos de pressão e maior posse de bola, o Brasil não conseguiu transformar o domínio em eficiência ofensiva e acabou pagando caro pelas oportunidades desperdiçadas.

A eliminação nas oitavas representa a pior campanha brasileira em Mundiais desde 1990, quando a Seleção também deixou a competição ainda na primeira fase eliminatória.

Vini termina como destaque do Brasil

Apesar da despedida antecipada, Vinícius Júnior encerrou o Mundial como principal destaque ofensivo da Seleção Brasileira.

O atacante marcou quatro gols na edição de 2026 e balançou as redes em todas as partidas da fase de grupos. Com o desempenho, entrou para um seleto grupo de jogadores brasileiros que conseguiram marcar em todos os jogos da primeira fase de uma Copa do Mundo.

Somando as participações nos Mundiais de 2022 e 2026, Vini chegou a cinco gols em Copas, consolidando sua melhor campanha com a camisa da Seleção em torneios mundiais.

Eliminado novamente: histórico recente preocupa

A queda diante da Noruega amplia uma sequência de eliminações brasileiras em fases decisivas das últimas Copas do Mundo.

Confira os algozes do Brasil desde 2006:

  • 2026 – Oitavas de final: Noruega;
  • 2022 – Quartas de final: Croácia;
  • 2018 – Quartas de final: Bélgica;
  • 2014 – Semifinal: Alemanha;
  • 2010 – Quartas de final: Holanda;
  • 2006 – Quartas de final: França.

O resultado mantém o jejum da Seleção Brasileira, que segue sem conquistar um título mundial desde a Copa de 2002.

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