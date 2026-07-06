A antecipação do 13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), realizada entre abril e junho de 2026, ainda causa dúvidas entre milhões de beneficiários. Com a chegada do segundo semestre, muitos aposentados e pensionistas querem saber se haverá um novo depósito do abono em novembro ou dezembro.

A resposta é negativa para a maior parte dos segurados. O valor pago no primeiro semestre corresponde ao 13º salário de 2026, que apenas teve seu calendário antecipado pelo Governo Federal. Assim, quem recebeu as duas parcelas dentro desse período já teve o benefício quitado integralmente.

Quem não terá um novo pagamento do 13º

A regra vale para aposentados, pensionistas e demais segurados que receberam normalmente as duas parcelas da antecipação.