A antecipação do 13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), realizada entre abril e junho de 2026, ainda causa dúvidas entre milhões de beneficiários. Com a chegada do segundo semestre, muitos aposentados e pensionistas querem saber se haverá um novo depósito do abono em novembro ou dezembro.
A resposta é negativa para a maior parte dos segurados. O valor pago no primeiro semestre corresponde ao 13º salário de 2026, que apenas teve seu calendário antecipado pelo Governo Federal. Assim, quem recebeu as duas parcelas dentro desse período já teve o benefício quitado integralmente.
Quem não terá um novo pagamento do 13º
A regra vale para aposentados, pensionistas e demais segurados que receberam normalmente as duas parcelas da antecipação.
Entre os benefícios contemplados estão:
- Aposentadoria;
- Auxílio-acidente;
- Auxílio por incapacidade temporária;
- Salário-maternidade;
- Auxílio-reclusão;
- Pensão por morte.
Para esse grupo, os depósitos efetuados no fim do ano correspondem apenas ao pagamento mensal do benefício previdenciário, sem qualquer parcela adicional referente ao 13º salário.
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Quem ainda pode receber o abono em 2026
Apesar da antecipação ter encerrado o pagamento para a maioria dos beneficiários do INSS, existem exceções.
Os segurados que começaram a receber aposentadoria, pensão ou outro benefício previdenciário somente após o encerramento da antecipação podem ter direito ao 13º salário proporcional.
Nesses casos, o cálculo considera a quantidade de meses em que o benefício foi recebido durante 2026. O pagamento costuma ocorrer junto ao calendário regular do INSS no fim do ano, conforme a situação individual de cada segurado.
Já os trabalhadores com carteira assinada continuam seguindo o cronograma tradicional previsto na legislação trabalhista. A primeira parcela do 13º deve ser paga pelas empresas até 30 de novembro, enquanto a segunda precisa ser depositada até 20 de dezembro.
Benefícios que não dão direito ao 13º
Nem todos os programas pagos pelo INSS incluem o abono anual.
Os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e da Renda Mensal Vitalícia (RMV) não recebem 13º salário, pois esses programas possuem caráter assistencial e não previdenciário.
Calendário de novembro e dezembro não inclui novo 13º
Outra dúvida frequente é sobre os pagamentos realizados no fim do ano.
Os depósitos feitos em novembro e dezembro são apenas referentes à folha mensal dos benefícios e não representam uma nova parcela do 13º para quem já recebeu a antecipação.
Para quem recebe até um salário mínimo, o calendário de novembro será:
- Final 1: 24 de novembro;
- Final 2: 25 de novembro;
- Final 3: 26 de novembro;
- Final 4: 27 de novembro;
- Final 5: 30 de novembro;
- Final 6: 1º de dezembro;
- Final 7: 2 de dezembro;
- Final 8: 3 de dezembro;
- Final 9: 4 de dezembro;
- Final 0: 7 de dezembro.
Já os segurados que recebem acima de um salário mínimo terão os depósitos entre 1º e 7 de dezembro, conforme o número final do benefício:
- Finais 1 e 6: 1º de dezembro;
- Finais 2 e 7: 2 de dezembro;
- Finais 3 e 8: 3 de dezembro;
- Finais 4 e 9: 4 de dezembro;
- Finais 5 e 0: 7 de dezembro.
Como consultar os pagamentos
Os segurados podem acompanhar a situação do benefício, consultar o extrato de pagamentos, verificar descontos e conferir o calendário atualizado por meio do aplicativo ou do portal Meu INSS, além da Central de Atendimento 135.
A consulta é recomendada principalmente para quem passou a receber benefício ao longo de 2026 e deseja confirmar se terá direito ao pagamento proporcional do 13º salário.