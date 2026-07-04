Segundo a polícia, o empresário, que não teve o nome divulgado, é responsável por três estabelecimentos comerciais.

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (3) em Piracicaba, um empresário de 32 anos e apreendeu produtos falsificados avaliados em R$ 340 mil, no Jardim Glória e Mário Dedini. Entre as 1,5 mil mercadorias apreendidas estão camisetas esportivas, calçados, relógios, acessórios e outros artigos.

Dos itens apreendidos, o destaque é para os produtos esportivos, com camisetas da seleção brasileira, de clubes nacionais e estrangeiros, além de outros artigos, todos com indícios de falsificação.

Ainda de acordo com a polícia, uma camisa falsificada da seleção brasileira pode ser adquirida pelos comerciantes por aproximadamente R$ 30 e revendida ao consumidor por cerca de R$ 190. Além disso, tênis eram adquiridos por R$ 150 e comercializados por até R$ 600.

As investigações continuam com o objetivo de identificar outros responsáveis pelos estabelecimentos fiscalizados.