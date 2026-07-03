03 de julho de 2026
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MORTE NO ROPE JUMP

Menino se feriu em salto da Ponte do Esqueleto antes de tragédia

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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A criança de 9 anos se feriu após cair no final do salto.
A criança de 9 anos se feriu após cair no final do salto.

  Um vídeo mostra um menino de 9 anos caindo no chão durante um salto na Ponte do Esqueleto, entre Limeira e Cordeirópolis, na região de Piracicaba. O caso aconteceu meses antes da morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos.

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Nas imagens, o garoto ainda estava no ar quando a corda de segurança foi retirada antes da hora, fazendo com que ele caísse no chão. Ele sofreu apenas ferimentos leves. O caso faz parte das investigações da polícia.

Os três instrutores investigados no acidente falta de Maria Eduarda seguem presos. A polícia também apura o desaparecimento da câmera que registrou o salto de Maria Eduarda e a suspeita de que arquivos importantes tenham sido apagados. As investigações continuam.

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