Um vídeo mostra um menino de 9 anos caindo no chão durante um salto na Ponte do Esqueleto, entre Limeira e Cordeirópolis, na região de Piracicaba. O caso aconteceu meses antes da morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos.

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Nas imagens, o garoto ainda estava no ar quando a corda de segurança foi retirada antes da hora, fazendo com que ele caísse no chão. Ele sofreu apenas ferimentos leves. O caso faz parte das investigações da polícia.