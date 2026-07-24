ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO: SR. ANTONIO CARLOS ALDROVANDI Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 56 anos, filho do Sr. Sidney Aldrovandi, falecido e da Sra. Vitalina Aldrovandi, era casado com a Sra. Gilmara Caixeta; deixa o filho Antonio Leonardo Caixeta Aldrovandi. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. APPARECIDA PEREIRA RIZZI DE OLIVEIRA faleceu 23/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 93 anos de idade e era viúva do Sr. Ewaldo de Oliveira. Era filha do Sr. Benevenuto Rizzi e da Sra. Josefa Pereira Rizzi, Falecidos. Deixa o filho: Edson Marcio Rizzi de Oliveira. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 24/07/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala Crisântemos, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. ALEXANDRE REGO DE BARROS CAVALCANTI Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 74 anos, filho dos finados Sr. Arthur Eduardo de Barros Cavalcanti e da Sra. Maria Magdalena Rego de Barros Cavalcanti, era casado com a Sra. Maria Cristina Alleoni Barros Cavalcanti; deixa os filhos: Rodrigo Casanovas de Barros Cavalcanti, casado com a Sra. Natalia Faria Godinho Viana; Janaina Casanovas de Barros Cavalcanti, casada com o Sr. Raphael Bahy Jaskulski; Ana Beatriz Casanovas de Barros Cavalcanti, casada com o Sr. Vitor José Bioni Cabloco e Julia Lataro Gonçalves; Lucas Casanovas de Barros Cavalcanti, casado com a Sra. Julia Teresa Marques Quaresma; Marcos Casanovas de Barros Cavalcanti, falecido e João Arthur Alleoni Barros Cavalcanti. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 10h30 às 17h30 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 17h45 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ILSON TAKAKI DO NASCIMENTO, faleceu dia 24/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 51 anos de idade. Era filho do Sr. Tobias Pereira do Nascimento e da Sra. Izaura Takaki do Nascimento, falecidos. Deixa os filhos: Lucas Santos do Nascimento, Luiz Santos do Nascimento, Jamile Santos do Nascimento. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 24/07/2026 as 16:30hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. IRENE VIEIRA ANDRADE Faleceu ontem, nesta cidade, contava 80 anos, filha dos finados Sr. Lazaro José Vieira e da Sra. Antonia da Conceição Vieira, era viúva do Sr. Mario Turatti; deixa os filhos: Benedito de Almeida Mota; Donizete Manoel Mota; Aparecida de Lourdes Mota Santana; Ivonete Clarice Mota Macedo; Jose Roberto Andrade; Marcos Andrade; Sandra Andrade; Marcio Andrade e Manoel Almeida Mota. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório do Cemitério Municipal da cidade Pederneiras/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOSE VALMIR DA SILVA, faleceu dia 23/07/2026 na cidade de Charqueada aos 39 anos de idade e era casado com a Sra. Carina Aparecida Cardoso. Era filho do Sr. Paulo Benedito da Silva, falecido e da Sra. Hilda Maria da Silva. Deixa o filho: Luiz Otavio da Silva. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 24/07/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. LINDAURA MIRANDA DE LIMA faleceu dia 23/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 66 anos de idade. Era filha do Sr. João Belarmino Miranda e da Sra. Maria da Conceição Ferreira de Lima, falecidos. Deixa a filha: Fabiana Auxiliadora de Lima. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 24/07/2026 as 13:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. JOÃO ANTONIO MONTEIRO, faleceu dia 24/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 67 anos de idade e era casado com a Sra. Benedita Aparecida Bueno de Oliveira Monteiro. Era filho do Sr. Jose Monteiro e da Sra. Maria da Silva Morato Monteiro, falecidos. Deixa os filhos: Anderson Monteiro, Evandro Monteiro, Daniel Monteiro e Karen Monteiro de Almeida casada com Everton Renato de Almeida. Deixa a neta: Mikaela Monteiro de Almeida, irmãos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 60 anos, filha dos finados Sr. João Baptista Rodrigues e da Sra. Vicentina Gallucci Rodrigues, era viúva do Sr. Francisco Celso Justino da Silva; deixa os filhos: Lais Aparecida da Silva, casada com o Sr. Edenilson Aparecido da Silva e Willian Celso da Silva, casado com a Sra. Rosiane de Araujo Souza da Silva. Deixa os netos: Manuela e Eduardo, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 08h00 às 15h00 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 15h15 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. MOACIR ARTUR, faleceu dia 24/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 84 anos de idade e era casado com a Sra. Marli Bissoli Artur. Era filho do Sr. Antonio Artur e da Sra. Rosa Calderan, falecidos. Deixa os filhos: Ednilson José Artur casado com Marcia da Silva Gimenes, Ana Lucia Artur da Costa casada com Renilson Luis da Costa e Daniele Cristina Artur Raimundo casada com Jose Benedito da Cruz Raimundo. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 24/07/2026 as 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. OSVALDO JOSÉ FABRETTI Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 74 anos, filho dos finados Sr. Osvaldo Fabretti e da Sra. Encarnacion Barbosa Fabretti, era casado com a Sra. Josefa Maria Fabretti; deixa os filhos: Emilene Maria Fabretti e Douglas Fabretti, casado com a Sra. Ana Gabriela. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório da Saudade, sala "01", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. SERGIO LUIZ PAVANI (SERGINHO) faleceu dia 24/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 71 anos de idade, deixa a namorada Viviane Ruiz. Era filho do Sr. Sergio Antonio Pavani e da Sra. Josepha Nozela Pavani, falecidos. Deixa a filha: Juliana Pavani. Deixa familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 07:30hs as 16:00hs, seguindo em auto fúnebre para o Memorial Metropolitano de Piracicaba e ás 16:30hs ocorrerá a Cerimônia de Homenagens Póstumas no salão nobre. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. SONIA DA SILVA ALVES TEODORO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 65 anos, filha dos finados Sr. João Alves e da Sra. Maria Helena da Silva Alves, era viúva do Sr. Claudemir Antonio Teodoro; deixa os filhos: Vanessa Alves; Isaias Alves; João Paulo Alves; Andressa Alves, casada com o Sr. Everaldo Albuquerque da Silva; Jessica Alves, casada com o Sr. João; David Alves e Thiago Alves, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h30 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala "03", para o Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. VANDA APARECIDA AURELIO CRUZ Faleceu ontem, nesta cidade, contava 63 anos, filha dos finados Sr. Benedito Vicente Aurelio e da Sra. Doraci de Oliveira Aurelio, era viúva do Sr. Ede Carlos da Cruz; deixa os filhos: Claudio Roberto de Lima, casado com a Sra. Vanuza; Valderi de Lima e Vanessa de Lima, falecida. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
EMPRESÁRIO: SR. WALDEMAR TADDEI Faleceu anteontem, na cidade de Americana/SP, contava 94 anos, filho dos finados Sr. Domingos Taddei e da Sra. Roza Dorigan, era viúvo da Sra. Joana Luiza Taddei; deixa os filhos: Rita de Cassia Taddei e Rogerio Davi Taddei, casado com a Sra. Graziela Cristina Beira Taddei. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 08h00 às 11h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 11h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.