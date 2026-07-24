ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO: SR. ANTONIO CARLOS ALDROVANDI Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 56 anos, filho do Sr. Sidney Aldrovandi, falecido e da Sra. Vitalina Aldrovandi, era casado com a Sra. Gilmara Caixeta; deixa o filho Antonio Leonardo Caixeta Aldrovandi. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. APPARECIDA PEREIRA RIZZI DE OLIVEIRA faleceu 23/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 93 anos de idade e era viúva do Sr. Ewaldo de Oliveira. Era filha do Sr. Benevenuto Rizzi e da Sra. Josefa Pereira Rizzi, Falecidos. Deixa o filho: Edson Marcio Rizzi de Oliveira. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 24/07/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala Crisântemos, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. ALEXANDRE REGO DE BARROS CAVALCANTI Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 74 anos, filho dos finados Sr. Arthur Eduardo de Barros Cavalcanti e da Sra. Maria Magdalena Rego de Barros Cavalcanti, era casado com a Sra. Maria Cristina Alleoni Barros Cavalcanti; deixa os filhos: Rodrigo Casanovas de Barros Cavalcanti, casado com a Sra. Natalia Faria Godinho Viana; Janaina Casanovas de Barros Cavalcanti, casada com o Sr. Raphael Bahy Jaskulski; Ana Beatriz Casanovas de Barros Cavalcanti, casada com o Sr. Vitor José Bioni Cabloco e Julia Lataro Gonçalves; Lucas Casanovas de Barros Cavalcanti, casado com a Sra. Julia Teresa Marques Quaresma; Marcos Casanovas de Barros Cavalcanti, falecido e João Arthur Alleoni Barros Cavalcanti. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 10h30 às 17h30 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 17h45 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.