Uma operação feita a pé, no meio do mato, terminou com a recuperação de uma máquina John Deere.
Na manhã desta terça-feira (1), a Guarda Civil Metropolitana de Piracicaba localizou uma motoniveladora John Deere abandonada em um eucaliptal no bairro Ibitiruna, às margens da Rodovia Samuel de Castro Neves, km 189, em Piracicaba.
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O equipamento era o mesmo que havia sido roubado na noite de 29 de junho, por volta das 22h30, na cidade de Tietê. A máquina é de propriedade da empresa DNP.
Rastros na terra levaram até a máquina
Tudo começou no início do plantão da VTR 80 Rural, com os guardas Matias e Jeferson. Eles receberam a informação por um grupo de aplicativo: o último sinal de rastreamento apontava que o equipamento tinha passado perto do Clube de Tiro Redneck.
Com a dica, a equipe foi até a Estrada do Arraial. No chão, os rastros eram nítidos: marcas pesadas de uma motoniveladora.
No local, os guardas encontraram a chefe de segurança da DNP, que se juntou às buscas. Eles seguiram os rastros por cerca de 30 quilômetros em estrada de terra.
A trilha terminou dentro de uma plantação de eucaliptos. O acesso era tão ruim que só dava para ir a pé. E foi lá, no meio do eucaliptal, que a máquina apareceu abandonada, escondida entre as árvores.
A Guarda acionou a Central de Operações, que entrou em contato com o delegado da UPJ. A ocorrência foi apresentada na unidade policial, onde houve o registro de um boletim de ocorrência, de encontro e entrega do bem ao legítimo proprietário.
A empresa DNP recuperou a motoniveladora. Quem furtou e abandonou o equipamento no Ibituruna ainda não foi localizado. A Polícia Civil vai investigar.