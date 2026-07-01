Na manhã desta terça-feira (1), a Guarda Civil Metropolitana de Piracicaba localizou uma motoniveladora John Deere abandonada em um eucaliptal no bairro Ibitiruna, às margens da Rodovia Samuel de Castro Neves, km 189, em Piracicaba.

Uma operação feita a pé, no meio do mato, terminou com a recuperação de uma máquina John Deere.

O equipamento era o mesmo que havia sido roubado na noite de 29 de junho, por volta das 22h30, na cidade de Tietê. A máquina é de propriedade da empresa DNP.

Rastros na terra levaram até a máquina

Tudo começou no início do plantão da VTR 80 Rural, com os guardas Matias e Jeferson. Eles receberam a informação por um grupo de aplicativo: o último sinal de rastreamento apontava que o equipamento tinha passado perto do Clube de Tiro Redneck.