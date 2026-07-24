Sem conseguir contato com um idoso de 67 anos, ele decidiu ir até a residência para verificar se estava tudo bem. Ao perceber que não havia qualquer resposta, pediu auxílio a uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) que fazia patrulhamento pela região.

A preocupação de um amigo terminou da pior forma possível nesta quinta-feira (23) em Limeira, na região de Piracicaba.

Ao entrarem no imóvel, os agentes encontraram o morador caído e sem sinais de vida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado imediatamente, e a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) confirmou o óbito ainda no local.

As primeiras informações apontam que a morte tenha ocorrido por causas naturais. Segundo a GCM, o idoso enfrentava problemas de saúde e realizava tratamento médico. Vizinhos relataram que ele já demonstrava sinais de fraqueza desde o dia anterior, o que reforça essa hipótese.

A ocorrência foi registrada pelas autoridades, e o caso seguirá os procedimentos legais para conclusão da investigação.