Uma loja de conveniência foi tomada pelas chamas na madrugada desta sexta-feira (02) em Piracicaba.
O incêndio aconteceu no cruzamento da Avenida Dona Jane Conceição com a Rua Doutor Jorge Pacheco e Chaves, no bairro Jaraguá.
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Segundo o Corpo de Bombeiros, o combate começou por volta das 0h45. Foram 30 minutos de luta contra o fogo até conseguir controlar.
Ninguém se feriu.
Nenhuma outra construção foi atingida. As chamas ficaram presas só na loja e até agora, a origem do incêndio é desconhecida. A perícia foi eita para saber a causa do fogo.