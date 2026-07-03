03 de julho de 2026
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SUSTO NO JARAGUÁ

VÍDEO: Loja Oxxo pega fogo em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam na contenção do fogo.
Equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam na contenção do fogo.

 Uma loja de conveniência foi tomada pelas chamas na madrugada desta sexta-feira (02) em Piracicaba.

O incêndio aconteceu no cruzamento da Avenida Dona Jane Conceição com a Rua Doutor Jorge Pacheco e Chaves, no bairro Jaraguá.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o combate começou por volta das 0h45. Foram 30 minutos de luta contra o fogo até conseguir controlar.

Ninguém se feriu.

Nenhuma outra construção foi atingida. As chamas ficaram presas só na loja e até agora, a origem do incêndio é desconhecida. A perícia foi eita para saber a causa do fogo.

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