A retirada dos bancos públicos localizados em frente à agência 0056 do Banco do Brasil, no Centro de Piracicaba, motivou uma manifestação pública do ex-prefeito de Piracicaba e presidente da Turma do Sereno, José Antonio Borghesi. Em carta aberta direcionada ao gerente-geral da unidade, Erick, Borghesi contesta a proposta de remoção dos equipamentos urbanos.

Segundo o documento, a justificativa apresentada para a retirada dos bancos estaria relacionada à ocorrência de conflitos interpessoais, consumo de substâncias ilícitas, presença de pessoas em situação de rua e possíveis impactos à imagem institucional da agência.

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