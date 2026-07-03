O debate sobre as tarifas propostas pelos Estados Unidos para produtos brasileiros ganhou um novo capítulo após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) enviar uma carta ao Escritório do Representante de Comércio dos EUA solicitando a suspensão temporária da medida. O documento desencadeou uma reação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que criticou duramente a iniciativa e classificou a atitude como prejudicial aos interesses do Brasil.

Além da disputa em torno do chamado "tarifaço", o episódio também colocou em evidência temas como o sistema de pagamentos Pix e o cenário das eleições presidenciais de 2026.

O que Flávio Bolsonaro propôs

Na carta encaminhada às autoridades comerciais norte-americanas, Flávio Bolsonaro defende que as tarifas adicionais sejam suspensas temporariamente durante o período eleitoral brasileiro.