Os jogadores da Seleção Brasileira já se preparam para o tudo ou nada. Estão programados três dias de treinamento até o duelo decisivo de oitavas de final da Copa do Mundo contra a Noruega, marcado para domingo (5) às 17h (horário de Brasília), em Nova Jersey, nos EUA. A busca por ingresso para para duelo parece ser o mais concorrido. Enquanto ainda há bilhetes disponíveis para França x Paraguai, e Canadá x Marrocos — ambos pelas oitavas —, os do jogo do Brasil estão esgotados. A maior parte dos camarotes também. Até ontem, restavam alguns lugares privilegiados. Só que para ter acesso, o torcedor terá que pagar pelo menos R$ 23,4 mil.

O Brasil voltou de Houston, local da vitória por 2 a 1 sobre o Japão, na segunda-feira (29), logo após o jogo para Nova Jersey. O grupo já trabalhou nessa terça-feira (30) no hotel e no centro de treinamento utilizados desde o início das atividades nos Estados Unidos.

Lucas Paquetá sem previsão de volta

Lucas Paquetá, jogador do Flamengo, que havia sido titular em todos os jogos da seleção brasileira nesta Copa do Mundo, publicou, nas últimas horas, no perfil oficial das redes sociais alguns versículos bíblicos lamentando a lesão sofrida no final do primeiro tempo do jogo contra o Japão. Ele saiu de campo sentindo dores e com ajuda dos colegas. Na volta do intervalo, foi substituído por Endrick.