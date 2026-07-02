Um grave acidente assustou quem passava pela Avenida Piracicamirim, em Piracicaba, na noite desta quarta-feira (1º). Um motorista de 39 anos perdeu o controle de um Audi A3 e capotou o veículo, que ficou destruído após o impacto.
LEIA MAIS
- Identificado motociclista que morreu após colisão em Piracicaba
- Após caminhar 30 km na terra, GCM Piracicaba acha motoniveladora furtada
Segundo as informações apuradas, o condutor seguia no sentido bairro quando, por motivos que ainda serão investigados, perdeu a direção e capotou no meio da avenida.
Apesar da violência do acidente, o motorista sofreu apenas ferimentos leves. Ele foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Unimed, onde passou por exames e permaneceu em observação médica.
A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Semuttran) interditou parte da via para garantir a segurança durante o atendimento da ocorrência e a retirada do veículo.
As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades.