Um grave acidente assustou quem passava pela Avenida Piracicamirim, em Piracicaba, na noite desta quarta-feira (1º). Um motorista de 39 anos perdeu o controle de um Audi A3 e capotou o veículo, que ficou destruído após o impacto.

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Segundo as informações apuradas, o condutor seguia no sentido bairro quando, por motivos que ainda serão investigados, perdeu a direção e capotou no meio da avenida.