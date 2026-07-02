02 de julho de 2026
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MOTORISTA FERIDO

VÍDEO: Audi capota na avenida Piracicamirim em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Wagner Romano
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas.

  Um grave acidente assustou quem passava pela Avenida Piracicamirim, em Piracicaba, na noite desta quarta-feira (1º). Um motorista de 39 anos perdeu o controle de um Audi A3 e capotou o veículo, que ficou destruído após o impacto.

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Segundo as informações apuradas, o condutor seguia no sentido bairro quando, por motivos que ainda serão investigados, perdeu a direção e capotou no meio da avenida.

Apesar da violência do acidente, o motorista sofreu apenas ferimentos leves. Ele foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Unimed, onde passou por exames e permaneceu em observação médica.

A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Semuttran) interditou parte da via para garantir a segurança durante o atendimento da ocorrência e a retirada do veículo.

As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades.

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