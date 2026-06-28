O Colégio Luiz de Queiroz lidera o Ranking Enem 2025 entre as escolas de Piracicaba, segundo levantamento elaborado pela Evolucional com base nos microdados públicos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A instituição obteve média geral de 682,3 pontos, ficando à frente do Colégio Objetivo de Piracicaba, que registrou 665,1 pontos, e do Atlântico, terceiro colocado, com média de 657,88 pontos.
A classificação leva em consideração o desempenho dos estudantes nas quatro provas objetivas do Enem — Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática — além da Redação. O levantamento contempla apenas escolas com, no mínimo, dez participantes aptos ao cálculo das médias.
Completam as dez primeiras posições o Portal do Engenho Colégio (651,41), Liceu Terras do Engenho (649,31), Cidade de Piracicaba Colégio (647,86), Colégio Piracicabano da Igreja Metodista (631,76), Dom Bosco Colégio Salesiano Assunção (624,28), Colégio Metropolitano (618,57) e Tales de Mileto Colégio (611,28).
“É motivo de grande satisfação poder ver o resultado de muito trabalho e dedicação de toda nossa comunidade escolar. É também , a compensação de um esforço conjunto entre família e escola, refletido nesses resultados. Estamos felizes e orgulhosos de nossos alunos”, diz Rosangela Camolese, mantenedora do Colégio Atlântico.
RANKING
Segundo a Evolucional, o estudo é produzido a partir dos microdados públicos do Enem, disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Para compor a média de cada escola, são considerados apenas os estudantes que realizaram as quatro provas objetivas e a Redação, obtendo nota superior a zero em todas elas.
Outro critério é que a instituição tenha pelo menos dez alunos participantes, condição necessária para que seus resultados sejam divulgados. A análise é feita separadamente para cada área do conhecimento e para a Redação, sendo posteriormente calculada a média geral.
A Evolucional ressalta ainda que, nas edições de 2024 e 2025, a identificação da escola de cada estudante foi obtida por meio do cruzamento realizado pelo Inep entre o CPF do participante e os dados do Censo Escolar, procedimento que busca garantir maior precisão na vinculação dos candidatos às respectivas instituições de ensino. Já para as edições de 2016 a 2019, a identificação era baseada na escola informada pelo próprio candidato no momento da inscrição, o que poderia gerar divergências.
O levantamento é uma análise independente, elaborada a partir dos microdados públicos do Enem, e não constitui uma classificação oficial do Inep.