A classificação leva em consideração o desempenho dos estudantes nas quatro provas objetivas do Enem — Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática — além da Redação. O levantamento contempla apenas escolas com, no mínimo, dez participantes aptos ao cálculo das médias.

O Colégio Luiz de Queiroz lidera o Ranking Enem 2025 entre as escolas de Piracicaba, segundo levantamento elaborado pela Evolucional com base nos microdados públicos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A instituição obteve média geral de 682,3 pontos, ficando à frente do Colégio Objetivo de Piracicaba, que registrou 665,1 pontos, e do Atlântico, terceiro colocado, com média de 657,88 pontos.

Completam as dez primeiras posições o Portal do Engenho Colégio (651,41), Liceu Terras do Engenho (649,31), Cidade de Piracicaba Colégio (647,86), Colégio Piracicabano da Igreja Metodista (631,76), Dom Bosco Colégio Salesiano Assunção (624,28), Colégio Metropolitano (618,57) e Tales de Mileto Colégio (611,28).

“É motivo de grande satisfação poder ver o resultado de muito trabalho e dedicação de toda nossa comunidade escolar. É também , a compensação de um esforço conjunto entre família e escola, refletido nesses resultados. Estamos felizes e orgulhosos de nossos alunos”, diz Rosangela Camolese, mantenedora do Colégio Atlântico.

RANKING

Segundo a Evolucional, o estudo é produzido a partir dos microdados públicos do Enem, disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Para compor a média de cada escola, são considerados apenas os estudantes que realizaram as quatro provas objetivas e a Redação, obtendo nota superior a zero em todas elas.