A prova de vida dos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deixou de exigir o comparecimento anual aos bancos, mas isso não significa que aposentados e pensionistas possam ignorar o procedimento. Com a adoção do sistema automatizado de cruzamento de dados, a ausência de movimentações registradas pelo Governo Federal pode resultar em notificações e, em alguns casos, no bloqueio temporário do benefício.

Atualmente, cabe ao próprio INSS verificar se o segurado continua vivo por meio de informações disponíveis em diferentes bases de dados públicas.

Como funciona a prova de vida automática

O sistema considera diversas atividades realizadas pelos beneficiários como comprovação de vida. Entre elas estão o acesso à conta Gov.br, registros de vacinação, atendimentos na rede pública de saúde, emissão de documentos oficiais, participação nas eleições e outras interações com órgãos públicos.