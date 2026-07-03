A prova de vida dos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deixou de exigir o comparecimento anual aos bancos, mas isso não significa que aposentados e pensionistas possam ignorar o procedimento. Com a adoção do sistema automatizado de cruzamento de dados, a ausência de movimentações registradas pelo Governo Federal pode resultar em notificações e, em alguns casos, no bloqueio temporário do benefício.
Atualmente, cabe ao próprio INSS verificar se o segurado continua vivo por meio de informações disponíveis em diferentes bases de dados públicas.
Como funciona a prova de vida automática
O sistema considera diversas atividades realizadas pelos beneficiários como comprovação de vida. Entre elas estão o acesso à conta Gov.br, registros de vacinação, atendimentos na rede pública de saúde, emissão de documentos oficiais, participação nas eleições e outras interações com órgãos públicos.
Quando essas informações são identificadas, a prova de vida é validada automaticamente, dispensando qualquer deslocamento até bancos ou agências do INSS.
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Quando o benefício pode ser bloqueado
O problema surge quando o segurado passa um longo período sem gerar qualquer registro nos sistemas integrados do Governo Federal.
Nesses casos, o INSS envia uma notificação por meio do aplicativo Meu INSS, mensagem de texto (SMS) ou correspondência pelos Correios, informando que é necessário regularizar a situação.
Caso o beneficiário não responda à convocação dentro do prazo de 60 dias, o pagamento poderá ser bloqueado até que a pendência seja resolvida.
Como evitar problemas
Especialistas orientam aposentados e pensionistas a acompanhar regularmente o aplicativo Meu INSS para verificar se a prova de vida já foi reconhecida automaticamente.
Outra forma de manter o cadastro atualizado é utilizar normalmente os serviços públicos integrados ao sistema, como consultas e exames pelo Sistema Único de Saúde (SUS), além de outros registros oficiais que alimentam as bases de dados do Governo Federal.
Se houver necessidade de comprovação manual, o próprio aplicativo orienta o usuário a realizar a biometria facial utilizando a câmera do celular e a plataforma Gov.br.
Atenção aos golpes
O INSS também reforça o alerta para tentativas de fraude envolvendo a prova de vida.
Segundo o órgão, as comunicações oficiais não enviam links, não solicitam senhas, não pedem dados bancários, CPF ou endereço e jamais cobram qualquer valor por Pix ou outro meio de pagamento.
Sempre que houver dúvida, a recomendação é acessar diretamente o aplicativo Meu INSS ou os canais oficiais do Governo Federal.
Objetivo é reduzir a burocracia
A automatização da prova de vida foi implantada para tornar o processo mais simples e evitar deslocamentos desnecessários, principalmente para idosos e pessoas com dificuldades de locomoção.
Mesmo assim, acompanhar as notificações oficiais continua sendo fundamental para garantir que o benefício previdenciário seja pago sem interrupções.