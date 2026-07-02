Depois de dias com tempo seco e temperaturas agradáveis, uma nova massa de ar polar começa a mudar o cenário no Sudeste do Brasil. A partir desta sexta-feira (3), o estado de São Paulo será um dos mais impactados pela chegada do ar frio, que deve provocar queda acentuada nas temperaturas, principalmente nas regiões leste, sul e em áreas do interior.

Segundo a previsão meteorológica, o frio também alcançará Minas Gerais e o Rio de Janeiro, mas o território paulista deverá registrar algumas das menores temperaturas da região durante o fim de semana.

Interior de São Paulo também deve sentir o frio

Além da capital, diversas cidades do interior paulista deverão amanhecer com temperaturas abaixo dos 10°C, especialmente em municípios do sudoeste e do sul do estado.