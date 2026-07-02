Depois de dias com tempo seco e temperaturas agradáveis, uma nova massa de ar polar começa a mudar o cenário no Sudeste do Brasil. A partir desta sexta-feira (3), o estado de São Paulo será um dos mais impactados pela chegada do ar frio, que deve provocar queda acentuada nas temperaturas, principalmente nas regiões leste, sul e em áreas do interior.
Segundo a previsão meteorológica, o frio também alcançará Minas Gerais e o Rio de Janeiro, mas o território paulista deverá registrar algumas das menores temperaturas da região durante o fim de semana.
Interior de São Paulo também deve sentir o frio
Além da capital, diversas cidades do interior paulista deverão amanhecer com temperaturas abaixo dos 10°C, especialmente em municípios do sudoeste e do sul do estado.
Regiões próximas a Piracicaba também devem registrar madrugadas mais frias, com sensação térmica reduzida por causa dos ventos. Apesar de as mínimas variarem conforme o município, o interior paulista terá um dos períodos mais frios desde o início do inverno.
Já nas tardes, o sol aparece, mas não será suficiente para elevar significativamente as temperaturas, mantendo o clima ameno ao longo do dia.
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Sexta-feira marca a mudança no tempo
A queda nas temperaturas começa a ser percebida já na sexta-feira, quando o avanço da massa de ar polar reduz as máximas em boa parte do estado de São Paulo.
No leste paulista, os termômetros devem variar entre 12°C e 18°C durante a tarde. Com o avanço da noite, o frio se intensifica e cidades paulistas podem registrar temperaturas próximas de 8°C.
Na capital, a previsão indica mínima em torno de 12°C, enquanto o frio será ainda mais intenso em municípios do interior e em regiões de maior altitude.
Fim de semana será de madrugadas geladas
O sábado (4) e o domingo (5) devem ser os dias mais frios desse novo episódio de ar polar.
Em diversas localidades do estado de São Paulo, as temperaturas mínimas poderão variar entre 8°C e 9°C nas primeiras horas da manhã. Durante as tardes, os termômetros dificilmente ultrapassarão os 16°C em várias cidades do leste e sul paulista.
Embora o frio seja expressivo, os meteorologistas destacam que esta massa de ar polar será menos intensa do que a forte onda de frio registrada na segunda quinzena de junho.
Sudeste terá queda de temperatura
Além de São Paulo, o avanço da massa de ar frio também reduzirá as temperaturas no sul de Minas Gerais, na Zona da Mata mineira e em parte do estado do Rio de Janeiro.
As menores marcas devem ocorrer em áreas serranas, onde as mínimas também poderão ficar abaixo dos 10°C durante o fim de semana.
A tendência é que o sistema perca força gradualmente no início da próxima semana, permitindo a elevação das temperaturas em grande parte do Sudeste.