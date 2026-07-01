As promoções contemplam desde álbuns até kits com dezenas de figurinhas. Para quem pretende comprar muitos envelopes ao longo da coleção, acompanhar as ofertas pode representar uma economia significativa.

A corrida para completar o álbum oficial da Copa do Mundo de 2026 ganhou um incentivo extra nas últimas semanas. Após o lançamento da coleção, a Panini e alguns varejistas passaram a oferecer descontos em diferentes produtos, tornando a brincadeira um pouco mais acessível para os fãs do futebol.

Na loja oficial da Panini, um dos principais destaques é o kit com álbum brochura e 24 envelopes, que teve o preço reduzido de R$ 192,90 para R$ 169,88. Outra opção é o álbum capa dura dourado, vendido por R$ 59,93, abaixo do valor original de R$ 79,90.

Também está em promoção o kit com 12 envelopes, que passou de R$ 84,00 para R$ 75,60. Além da loja oficial, marketplaces e outros varejistas também oferecem descontos, que variam conforme a disponibilidade dos produtos.

Economia pode passar de R$ 20

Quem pretende investir em uma quantidade maior de figurinhas pode encontrar oportunidades ainda mais vantajosas. Um exemplo é o kit com 24 envelopes, equivalente a 168 figurinhas, anunciado por cerca de R$ 126, reduzindo o custo médio para aproximadamente R$ 0,75 por figurinha.