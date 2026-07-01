A corrida para completar o álbum oficial da Copa do Mundo de 2026 ganhou um incentivo extra nas últimas semanas. Após o lançamento da coleção, a Panini e alguns varejistas passaram a oferecer descontos em diferentes produtos, tornando a brincadeira um pouco mais acessível para os fãs do futebol.
As promoções contemplam desde álbuns até kits com dezenas de figurinhas. Para quem pretende comprar muitos envelopes ao longo da coleção, acompanhar as ofertas pode representar uma economia significativa.
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Na loja oficial da Panini, um dos principais destaques é o kit com álbum brochura e 24 envelopes, que teve o preço reduzido de R$ 192,90 para R$ 169,88. Outra opção é o álbum capa dura dourado, vendido por R$ 59,93, abaixo do valor original de R$ 79,90.
Também está em promoção o kit com 12 envelopes, que passou de R$ 84,00 para R$ 75,60. Além da loja oficial, marketplaces e outros varejistas também oferecem descontos, que variam conforme a disponibilidade dos produtos.
Economia pode passar de R$ 20
Quem pretende investir em uma quantidade maior de figurinhas pode encontrar oportunidades ainda mais vantajosas. Um exemplo é o kit com 24 envelopes, equivalente a 168 figurinhas, anunciado por cerca de R$ 126, reduzindo o custo médio para aproximadamente R$ 0,75 por figurinha.
A economia nesse caso ultrapassa R$ 20 em relação ao preço cheio do mesmo produto. Com a expectativa de alta procura nos primeiros meses da coleção, especialistas recomendam comparar os preços entre diferentes lojas e aproveitar as promoções para gastar menos na missão de completar o álbum.