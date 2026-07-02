Quem aprecia flores ou deseja transformar a casa com mais verde já tem um programa marcado para os dias 11 e 12 de julho. A tradicional Exposição de Orquídeas volta ao Engenho Central, em Piracicaba, reunindo mais de 10 mil plantas entre espécies clássicas, híbridas e exemplares raros que prometem encantar colecionadores e visitantes de todas as idades.

Além da beleza das flores, o evento oferece a oportunidade de adquirir orquídeas diretamente de produtores especializados, com preços acessíveis e uma grande variedade de opções. Também estarão disponíveis plantas ornamentais para jardins e varandas, além de vasos, substratos, adubos e diversos acessórios para quem deseja investir no cultivo.

A programação contará ainda com dez expositores especializados, que estarão à disposição para orientar o público sobre irrigação, adubação, replantio e os principais cuidados para manter as plantas saudáveis e floridas. A proposta é aproximar iniciantes e apaixonados pelo universo das orquídeas, compartilhando conhecimento de forma prática.