02 de julho de 2026
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FLORES

Exposição de Orquídeas reúne mais de 10 mil plantas em Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Espécies raras, híbridas e plantas ornamentais prometem atrair colecionadores e apaixonados por jardinagem ao Engenho Central.
Espécies raras, híbridas e plantas ornamentais prometem atrair colecionadores e apaixonados por jardinagem ao Engenho Central.

Quem aprecia flores ou deseja transformar a casa com mais verde já tem um programa marcado para os dias 11 e 12 de julho. A tradicional Exposição de Orquídeas volta ao Engenho Central, em Piracicaba, reunindo mais de 10 mil plantas entre espécies clássicas, híbridas e exemplares raros que prometem encantar colecionadores e visitantes de todas as idades.

Além da beleza das flores, o evento oferece a oportunidade de adquirir orquídeas diretamente de produtores especializados, com preços acessíveis e uma grande variedade de opções. Também estarão disponíveis plantas ornamentais para jardins e varandas, além de vasos, substratos, adubos e diversos acessórios para quem deseja investir no cultivo.

A programação contará ainda com dez expositores especializados, que estarão à disposição para orientar o público sobre irrigação, adubação, replantio e os principais cuidados para manter as plantas saudáveis e floridas. A proposta é aproximar iniciantes e apaixonados pelo universo das orquídeas, compartilhando conhecimento de forma prática.

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Passeio para toda a família

Outro dos grandes atrativos da exposição será a mostra organizada por associações orquidófilas do Estado de São Paulo. O espaço reunirá orquídeas selecionadas pela diversidade de cores, formatos e características, oferecendo aos visitantes a chance de conhecer exemplares que dificilmente são encontrados fora de eventos especializados.

Quem passar pelo Engenho Central também poderá aproveitar uma área dedicada ao artesanato e uma praça de alimentação, tornando o passeio uma opção de lazer completa para toda a família. A combinação entre natureza, compras e gastronomia faz da exposição um dos eventos mais tradicionais do calendário local.

Realizada em parceria entre a Sumaré Flora Festa e a Orquipira (Associação Orquidófila Piracicabana), a Exposição de Orquídeas acontece no Galpão 9 do Engenho Central. A entrada é gratuita, com acesso pela Avenida Dr. Maurici Allain, na Vila Rezende, ou pela Passarela Ponte Pênsil José Dias Nunes. No sábado (11), o evento funciona das 9h às 18h, e no domingo (12), das 9h às 17h.

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