Sra. Antonia da Silva Gazana
Faleceu Sra. Antonia da Silva Gazana, no dia 01/07/2026, na cidade de Piracicaba, aos 81 anos de idade, e era viúva do Sr. Mauro Lopes Gazana. Era filha do Sr. Francisco da Silva e da Sra. Margarida Duarte, falecidos. Deixa os filhos: Nanci, Angela, Magali, Silvia, Maura, Renata, Paulo Cesar, Marco, Regina (falecida), Wagner (falecido) e Marcelo (falecido). Deixa netos, bisnetos, tataranetos, genros e noras. O seu sepultamento ocorrerá hoje, às 16h30, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Aparecida Maria Alves Ribeiro
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 84 anos, filha dos finados Sr. João Pedro Alves e da Sra. Gertrudes Alves de Campos, era viúva do Sr. Jose Francisco Ribeiro; deixa os filhos: Rogerio Augusto Ribeiro, casado com a Sra. Fabiana Candido da Silva; Silvia Helena Ribeiro e Jocismara Patricia Ribeiro. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h15 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Carmen Crispillo Bailarin
Faleceu Sra. Carmen Crispillo Bailarin, no dia 30/06/2026, na cidade de Piracicaba, aos 91 anos de idade, e era viúva do Sr. José Bailarin. Era filha do Sr. Manoel Crispillo e da Sra. Maria Guarda, falecidos. Deixa as filhas: Sulei Aparecida Bailarin Cardoso, casada com Joaquim Donizete Cardoso; Edna Salete Bailarin; e Regia Marinete Bailarin. Deixa netos, bisneto e familiares. O seu sepultamento ocorreu no dia 01/07/2026, às 15h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 03, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Deolinda Doranti Segri
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 93 anos, filha dos finados Sr. Antonio Doranti e da Sra. Antonieta Isler Doranti, era viúva do Sr. João Segri; deixa os filhos: Luiz Carlos Segri, viúvo da Sra. Benedita Aparecida Moura Segri; Antonio Sergio Segri e Vera Lucia Segri. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 11h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Engenheiro Agrônomo: Sr. Dirceu de Carvalho
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 74 anos, filho dos finados Sr. Joaquim de Carvalho e da Sra. Maria Dolores Miguel de Carvalho, era casado com a Sra. Marlene Silva de Carvalho; deixa a filha: Nathalia Silva de Carvalho Assarice, casada com o Sr. Renato Junior Assarice. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 09h00 às 16h00 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Everton Luis Baldini
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 43 anos, filho do Sr. Guilherme Baldini, falecido e da Sra. Maria de Fátima Mendes Baldini; deixa os irmãos: Fabiana Aparecida Baldini Alves, casada com o Sr. Reinaldo dos Santos Alves e Mirian Baldini Sacilotto, casada com o Sr. Rogerio Sacilotto. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Elvira Dorizzotto Perez
Faleceu Sra. Elvira Dorizzotto Perez, no dia 30/06/2026, na cidade de Piracicaba, aos 90 anos de idade, e era viúva do Sr. Antonio dos Santos Perez. Era filha do Sr. Henrique Dorizzotto e da Sra. Angela Dorizzotto, falecidos. Deixa as filhas: Mariley Perez e Marley Regina Perez Filik, casada com Charles Filik. Deixa os netos: Henrique Perez Filik e Umberto Scareli Junior, além de familiares. O seu sepultamento ocorreu no dia 01/07/2026, às 16h, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Camélia, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Francisco Emilio Gomes Neto
Faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 72 anos, filho dos finados Sr. João Emilio Gomes e da Sra. Aparecida Valentina Gomes, era casado com a Sra. Odete Lima Goes Gomes. Deixa filhos, netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório Memorial São Pedro, sala "02", para o Cemitério Municipal da Saudade da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Izilio Serviliano da Silva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 84 anos, filho da Sra. Dulcilia Serviliano da Silva, falecida, era viúvo da Sra. Nair Pontes da Silva; deixa os filhos: Dolores Pontes da Silva, casada com o Sr. Gilmar Esteves Otoni; Maria Aparecida Pontes da Silva, casada com o Sr. Marcos Ricardo Candido; Gerson Pontes da Silva; Rosa Pontes da Silva, casada com o Sr. Paulo Cesar Carvalho e Jose Carlos Pontes da Silva, casado com a Sra. Patricia Cristina Caldeira Osti. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Janete Florida Forti
Faleceu Sra. Janete Florida Forti, no dia 30/06/2026, na cidade de Piracicaba, aos 80 anos de idade, e era viúva do Sr. Rubens Forti. Era filha do Sr. Guerino Florida e da Sra. Helia Alexandrini Florida, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu no dia 01/07/2026, às 16h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Jesus Maia Barbosa
Faleceu Sra. Jesus Maia Barbosa, no dia 01/07/2026, na cidade de Piracicaba, aos 96 anos de idade, e era viúva do Sr. Mario Barbosa. Era filha do Sr. Pedro Estefano Maia e da Sra. Quiteria Emilia dos Santos, falecidos. Deixa os filhos: Maria José Barbosa, Maria da Luz Barbosa, Pedro Barbosa dos Santos, Merencia Barbosa dos Santos, Casturina Barbosa dos Santos, Leontina Barbosa dos Santos e Ilton Barbosa dos Santos. Deixa netos, bisnetos e tataranetos. O seu sepultamento ocorrerá hoje, às 15h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Lazaro Argemiro Candido
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 82 anos, filho dos finados Sr. Argemiro Candido e da Sra. Emilia de Goes; deixa o filho: Vlamir Alexandre Alcarde Candido, viúvo da Sra. Solideia Martins. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem às 16h30 no Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Luzia Dellamatrice Oliveira
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 60 anos, filha dos finados Sr. Natale Dellamatrice e da Sra. Maria Sita Dellamatrice, era casada com o Sr. Jeremias Silva Oliveira; deixa os filhos: Gilson Henrique Oliveira, casado com a Sra. Andressa Leticia e Fabio Alexandre Oliveira, casado com a Sra. Marisa Moura. Deixa netos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Anesia Picoli Chiquitto
Faleceu Sra. Maria Anesia Picoli Chiquitto, no dia 01/07/2026, na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade, e era viúva do Sr. Antonio Jose Chiquitto. Era filha do Sr. Angelo Picoli e da Sra. Tereza Spada, falecidos. Deixa os filhos: Celso Antonio Chiquitto e Celi Maria Picoli Chiquitto Batistela, casada com Sidemar Aparecido Batistela. Deixa netos, bisneta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje, às 16h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala Dálias, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Jovem: Maycon Alves Baldini
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 26 anos, filho do Sr. Antonio Rogerio Andrade Baldini e da Sra. Juliana Cristina Alves de Souza. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "02", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Celia de Oliveira Paulon
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 62 anos, filha dos finados Sr. Noel Carvalho de Oliveira e da Sra. Terezinha Zanini de Oliveira, era casada com o Sr. Rubens Aparecido Paulon; deixa os filhos: Ana Caroline Paulon, casada com o Sr. Egnar Alberico; Noel Antonio Paulon; Drielli Cristiane Paulon, casada com o Sr. Arthur Garcia e Grabrielli Cristina Paulon Simão, casada com o Sr. Nathan Simão Domingues. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Mirtes Vacchi Guibal
Faleceu Sra. Mirtes Vacchi Guibal, no dia 01/07/2026, na cidade de Piracicaba, aos 85 anos de idade, e era viúva do Sr. Ivo André Guibal. Era filha do Sr. Primo Vacchi e da Sra. Annunciata Christofoletti, falecidos. Deixa a filha: Tania Renata Guibal Ducatti, casada com Odivaldo Luis Ducatti. Deixa netos, bisnetos e familiares. O seu sepultamento ocorreu no dia 01/07/2026, às 17h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 05, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Oginio Bernardelli Filho
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 49 anos, filho do Sr. Oginio Bernardelli, falecido e da Sra. Alaide Caçador Bernadelli, era casado com a Sra. Fernanda Gustinelli Bernardelli; deixa os filhos: Caio Gustinelli Bernardelli e Rafael Gustinelli Bernardelli. Deixa demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "C - Lírio" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Rosa Gutierrez Sanches
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 89 anos, filha dos finados Sr. Francisco Gutierrez Colpas e da Sra. Maria Schiavon Socar, era viúva do Sr. Antonio Machuca Sanches; deixa os filhos: Antonio Roberto Sanches, casado com a Sra. Marylan Rodrigues Pereira Sanches; Ana Maria Sanches, falecida e Marcos Eduardo Sanches, falecido. Deixa o neto Matheus Rodrigues Sanches, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saíndo o féretro às 13h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Rosimeire Carvalho Farias Penteado
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 69 anos, filha do Sr. Francisco Casemiro Farias, falecido e da Sra. Maria Celina Carvalho, era viúva do Sr. Antonio Carlos Duarte Penteado; deixa os filhos: Adriano Farias Penteado; Alisson Farias Penteado, casado com a Sra. Helen e Alessandro Farias Pentado, falecido. Deixa netos, familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h30 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Ignez Sabadotto Lavorenti
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 94 anos, filha dos finados Sr. Octaviano Sabadotto e da Sra. Maria Bellão, era casada com o Sr. Zualdo Pedro Lavorenti; deixa os filhos: Valdemir Aparecido Lavorenti, casado com a Sra. Suely Aparecida de Oliveira Lavorenti e Antonio Vanderlei, falecido. Deixa neta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de Charqueada/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.