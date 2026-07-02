Sra. Antonia da Silva Gazana

Faleceu Sra. Antonia da Silva Gazana, no dia 01/07/2026, na cidade de Piracicaba, aos 81 anos de idade, e era viúva do Sr. Mauro Lopes Gazana. Era filha do Sr. Francisco da Silva e da Sra. Margarida Duarte, falecidos. Deixa os filhos: Nanci, Angela, Magali, Silvia, Maura, Renata, Paulo Cesar, Marco, Regina (falecida), Wagner (falecido) e Marcelo (falecido). Deixa netos, bisnetos, tataranetos, genros e noras. O seu sepultamento ocorrerá hoje, às 16h30, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Aparecida Maria Alves Ribeiro

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 84 anos, filha dos finados Sr. João Pedro Alves e da Sra. Gertrudes Alves de Campos, era viúva do Sr. Jose Francisco Ribeiro; deixa os filhos: Rogerio Augusto Ribeiro, casado com a Sra. Fabiana Candido da Silva; Silvia Helena Ribeiro e Jocismara Patricia Ribeiro. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h15 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Carmen Crispillo Bailarin

Faleceu Sra. Carmen Crispillo Bailarin, no dia 30/06/2026, na cidade de Piracicaba, aos 91 anos de idade, e era viúva do Sr. José Bailarin. Era filha do Sr. Manoel Crispillo e da Sra. Maria Guarda, falecidos. Deixa as filhas: Sulei Aparecida Bailarin Cardoso, casada com Joaquim Donizete Cardoso; Edna Salete Bailarin; e Regia Marinete Bailarin. Deixa netos, bisneto e familiares. O seu sepultamento ocorreu no dia 01/07/2026, às 15h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 03, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.