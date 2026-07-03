A Festa do Divino Espírito Santo, considerada a mais antiga celebração religiosa e festiva de Piracicaba, comemora seu bicentenário em 2026 com uma programação gratuita entre os dias 5 e 12 de julho, no Largo dos Pescadores, às margens do rio Piracicaba. Tombada como patrimônio cultural imaterial do município, a festa é organizada pela Irmandade do Divino Espírito Santo, com apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio das Secretarias Municipais de Cultura e de Turismo.
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Nesta edição histórica, os festeiros são o prefeito Helinho Zanatta e a primeira-dama Valkíria Callovi. Segundo o prefeito, participar da organização da 200ª edição representa a responsabilidade de preservar uma tradição que atravessa gerações e faz parte da identidade da cidade.
Para o secretário municipal de Cultura, Carlos Beltrame, o bicentenário reforça a importância da Festa do Divino como um dos maiores patrimônios culturais de Piracicaba, mantendo vivas as manifestações populares e fortalecendo a memória coletiva do município.
A secretária municipal de Turismo, Clarissa Quiararia, destaca que a programação diversificada, com atividades religiosas, culturais e gastronômicas, deve atrair visitantes de diferentes regiões, fortalecendo o turismo e movimentando a economia local.
O presidente da Irmandade do Divino Espírito Santo, Victor Totti, afirma que os preparativos para a edição bicentenária começaram logo após o encerramento da festa do ano anterior e ressalta a grande repercussão da celebração, que recebe manifestações de apoio e fé de diversas cidades paulistas e de outras regiões do país.
A abertura acontece no domingo, 5 de julho, às 9h30, com a Missa da Derrubada e a Bênção dos Barcos, presididas pelo bispo diocesano Dom Devair da Fonseca. Na sequência, o público acompanha apresentações da Banda União Operária e da Congada com a Folia do Divino. Ao meio-dia, será servida feijoada com apresentação do Grupo Oitava Cor.
Entre os dias 6 e 8 de julho, o Tríduo Solene será celebrado diariamente às 20h, com os padres Ronaldo Aguarelli, Gilson Garcia e Claudemir da Rocha. No dia 9, a programação inclui jantar e show de Roberto Seresteiro. Já na sexta-feira, 10 de julho, haverá jantar, leilão de prendas, show pirotécnico e apresentação da Banda União Operária.
No sábado, 11 de julho, a programação reúne apresentações das Congadas de São Benedito e do Divino Espírito Santo, além da Procissão do Divino, Encontro das Bandeiras, Missa do Encontro e jantar. A noite será encerrada com um flashnight animado pela Banda Acropolis.
O encerramento da festa será no domingo, 12 de julho, com procissão até a Capela Nossa Senhora Aparecida, missa de encerramento celebrada pelo padre Henrique, passagem da Bandeira, show do cantor sertanejo Guto Ferreira e cerimônia oficial de encerramento prevista para as 16h.
Ao completar 200 anos, a Festa do Divino Espírito Santo reafirma sua importância como símbolo da fé, da cultura popular e da identidade de Piracicaba, reunindo tradição, religiosidade e convivência comunitária em uma das mais tradicionais celebrações do interior paulista.