A Festa do Divino Espírito Santo, considerada a mais antiga celebração religiosa e festiva de Piracicaba, comemora seu bicentenário em 2026 com uma programação gratuita entre os dias 5 e 12 de julho, no Largo dos Pescadores, às margens do rio Piracicaba. Tombada como patrimônio cultural imaterial do município, a festa é organizada pela Irmandade do Divino Espírito Santo, com apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio das Secretarias Municipais de Cultura e de Turismo.

VEJA MAIS :

Nesta edição histórica, os festeiros são o prefeito Helinho Zanatta e a primeira-dama Valkíria Callovi. Segundo o prefeito, participar da organização da 200ª edição representa a responsabilidade de preservar uma tradição que atravessa gerações e faz parte da identidade da cidade.