02 de julho de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
ÁGUAS DE SÃO PEDRO

Festival de Inverno promete aquecer a região de Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
O Festival de Inverno terá quase um mês de atrações gratuitas para animar as noites da região de Piracicaba.
O Festival de Inverno terá quase um mês de atrações gratuitas para animar as noites da região de Piracicaba.

Quem procura uma programação para aproveitar as noites de julho na região de Piracicaba já pode colocar Águas de São Pedro no roteiro. Entre os dias 4 e 26, a estância turística recebe o Festival de Inverno 2026, com uma agenda gratuita repleta de shows e atrações culturais.

A proposta é transformar a cidade em um grande palco a céu aberto, oferecendo apresentações para públicos de todas as idades. O festival reúne estilos variados, como rock, pop, MPB, samba, chorinho, blues, jazz e sertanejo, garantindo opções para diferentes gostos musicais.

As apresentações acontecerão em três espaços tradicionais da cidade: o Boulevard, a Praça Prefeito Wilson Modesto e o Centro de Convenções. Os locais receberão artistas e bandas ao longo de todo o mês, reforçando a vocação turística e cultural da estância.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Música, turismo e economia

A abertura do festival acontece no dia 4 de julho, às 21h, no Boulevard, com show da Banda Black Jack. A programação também inclui nomes como SOS Mondo, Brazucas, Face Oculta, Claudemir e Moisés, Chorões da Velha Guarda, Banda AR40, Rock'n Roads, Banda União Operária de Piracicaba, Samambaia River e Samba da Aninha, entre outras atrações.

Além de proporcionar entretenimento gratuito, o Festival de Inverno deve impulsionar a economia local, movimentando hotéis, restaurantes, bares, comércios e outros segmentos ligados ao turismo. A expectativa é atrair visitantes de diversas cidades da região durante todo o período do evento.

Para o prefeito João Victor Barboza, a programação foi planejada para valorizar o clima da estação e fortalecer o turismo local. "Convidamos moradores e visitantes a se programarem, reunirem família e amigos e aproveitarem esta experiência única. Estamos falando de um mês com programação diversificada para o nosso inverno, realçando a hospitalidade, o aconchego e a tranquilidade de Águas de São Pedro", destacou.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários