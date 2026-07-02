Quem procura uma programação para aproveitar as noites de julho na região de Piracicaba já pode colocar Águas de São Pedro no roteiro. Entre os dias 4 e 26, a estância turística recebe o Festival de Inverno 2026, com uma agenda gratuita repleta de shows e atrações culturais.
A proposta é transformar a cidade em um grande palco a céu aberto, oferecendo apresentações para públicos de todas as idades. O festival reúne estilos variados, como rock, pop, MPB, samba, chorinho, blues, jazz e sertanejo, garantindo opções para diferentes gostos musicais.
As apresentações acontecerão em três espaços tradicionais da cidade: o Boulevard, a Praça Prefeito Wilson Modesto e o Centro de Convenções. Os locais receberão artistas e bandas ao longo de todo o mês, reforçando a vocação turística e cultural da estância.
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Música, turismo e economia
A abertura do festival acontece no dia 4 de julho, às 21h, no Boulevard, com show da Banda Black Jack. A programação também inclui nomes como SOS Mondo, Brazucas, Face Oculta, Claudemir e Moisés, Chorões da Velha Guarda, Banda AR40, Rock'n Roads, Banda União Operária de Piracicaba, Samambaia River e Samba da Aninha, entre outras atrações.
Além de proporcionar entretenimento gratuito, o Festival de Inverno deve impulsionar a economia local, movimentando hotéis, restaurantes, bares, comércios e outros segmentos ligados ao turismo. A expectativa é atrair visitantes de diversas cidades da região durante todo o período do evento.
Para o prefeito João Victor Barboza, a programação foi planejada para valorizar o clima da estação e fortalecer o turismo local. "Convidamos moradores e visitantes a se programarem, reunirem família e amigos e aproveitarem esta experiência única. Estamos falando de um mês com programação diversificada para o nosso inverno, realçando a hospitalidade, o aconchego e a tranquilidade de Águas de São Pedro", destacou.