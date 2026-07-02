Quem procura uma programação para aproveitar as noites de julho na região de Piracicaba já pode colocar Águas de São Pedro no roteiro. Entre os dias 4 e 26, a estância turística recebe o Festival de Inverno 2026, com uma agenda gratuita repleta de shows e atrações culturais.

A proposta é transformar a cidade em um grande palco a céu aberto, oferecendo apresentações para públicos de todas as idades. O festival reúne estilos variados, como rock, pop, MPB, samba, chorinho, blues, jazz e sertanejo, garantindo opções para diferentes gostos musicais.

As apresentações acontecerão em três espaços tradicionais da cidade: o Boulevard, a Praça Prefeito Wilson Modesto e o Centro de Convenções. Os locais receberão artistas e bandas ao longo de todo o mês, reforçando a vocação turística e cultural da estância.