Também presente em Piracicaba nesta quinta-feira (2), a ex-ministra do Planejamento e Orçamento Simone Tebet afirmou que a região deve ser uma das principais beneficiadas pela reforma tributária e defendeu uma atuação mais forte do Senado na captação de investimentos e na articulação entre o Estado e o governo federal. Ela, que tentará uma vaga no Senado Federal, e o pré-candidato ao governo de SP, Fernando Haddad (PT), estiveram em Piracicaba.
Ao destacar a vocação industrial de Piracicaba, especialmente nos setores metalmecânico e do agronegócio, Tebet afirmou que a cidade sofreu impactos das disputas comerciais internacionais, principalmente em relação às tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos industrializados.
Segundo ela, embora o governo brasileiro tenha conseguido preservar parte das exportações do agronegócio nas negociações comerciais, segmentos ligados à indústria de máquinas e equipamentos continuam enfrentando dificuldades.
"A reforma tributária é a mãe da indústria. O Estado que mais será beneficiado pela redução da burocracia, pela simplificação dos impostos e pelo ganho de competitividade é São Paulo, especialmente regiões como Piracicaba", afirmou.
Questionada sobre como pretende representar São Paulo no Senado, caso seja eleita, Tebet disse que uma das principais funções do parlamentar é buscar recursos e financiamentos para obras estruturantes.
Ela lembrou que, quando esteve à frente do Ministério do Planejamento, autorizou mais de R$ 5 bilhões em financiamentos para projetos de mobilidade urbana e infraestrutura no Estado de São Paulo.
"O senador representa o seu Estado. Está lá para buscar recursos, financiamento internacional com juros baixos, trazer investimentos e fiscalizar a aplicação do dinheiro público", disse.
A ex-ministra também defendeu maior integração entre os governos federal, estadual e municipal para ampliar investimentos em áreas como infraestrutura, mobilidade urbana, segurança pública e desenvolvimento econômico.