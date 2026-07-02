Também presente em Piracicaba nesta quinta-feira (2), a ex-ministra do Planejamento e Orçamento Simone Tebet afirmou que a região deve ser uma das principais beneficiadas pela reforma tributária e defendeu uma atuação mais forte do Senado na captação de investimentos e na articulação entre o Estado e o governo federal. Ela, que tentará uma vaga no Senado Federal, e o pré-candidato ao governo de SP, Fernando Haddad (PT), estiveram em Piracicaba.

Ao destacar a vocação industrial de Piracicaba, especialmente nos setores metalmecânico e do agronegócio, Tebet afirmou que a cidade sofreu impactos das disputas comerciais internacionais, principalmente em relação às tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos industrializados.

Segundo ela, embora o governo brasileiro tenha conseguido preservar parte das exportações do agronegócio nas negociações comerciais, segmentos ligados à indústria de máquinas e equipamentos continuam enfrentando dificuldades.