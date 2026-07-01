Depois do adiamento provocado pela queda de uma árvore que atingiu parte da estrutura do evento na última semana, chegou a hora da espera terminar. O tradicional Japão na Praça começa nesta sexta-feira (3) e segue até domingo (5), na Praça José Bonifácio, no Centro de Piracicaba, com entrada gratuita e uma programação repleta de atrações para toda a família.
Promovido pelo Clube Cultural Recreativo Nipo Brasileiro de Piracicaba, o festival reúne apresentações culturais, shows, gastronomia típica, oficinas, artes marciais e o aguardado Concurso de Cosplay. O espaço também é pet friendly, permitindo que os visitantes aproveitem a programação ao lado de seus animais de estimação.
Ao longo dos três dias, o público poderá acompanhar apresentações de Taiko (tambores japoneses), Odori (danças tradicionais), karaokê, ilusionismo, esportes, artes marciais e diversas manifestações da cultura nipo-brasileira. A praça de alimentação será outro grande atrativo, com pratos típicos e doces tradicionais da culinária japonesa.
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Confira a programação completa
Sexta-feira (3)
- 18h – Abertura ao público
- 19h – Abertura Pedro com o Grupo Todos Nós
- 19h15 – Guerreiras do K-Pop
- 19h30 – Show: Os Londrinos
- 21h – Odori: Grupo Ikigai – Nipo Piracicaba
- 21h30 – Grupo Todos Nós
- 22h – Encerramento
Sábado (4)
- 10h – Abertura ao público
- 11h – Projeto Social Educando
- 12h – Abertura Pedro com Grupo Todos Nós
- 12h30 – Karaokê Adulto
- 13h – Taiko e Shishimai: Yuriki No Kizuna Eisa Daiko
- 13h30 – Karaokê Kids – Nipo Piracicaba
- 14h – Kawasuji Seiryu Daiko de Atibaia
- 14h30 – Baseball Nipo Piracicaba
- 14h50 – Show: Luis Yabiku
- 15h20 – Odori: Komadori Dansu
- 16h – Kendô: Shido Dojo
- 16h30 – Judô Ancelor Mittal
- 17h – Abertura com autoridades
- 18h – Workshop Shishimai: Yuriki No Kizuna Eisa Daiko
- 18h30 – Kinjutsu/Iaido: Shido Dojo
- 19h – Guerreiras do K-Pop
- 19h20 – Kawasuji Seiryu Daiko de Atibaia
- 19h40 – Taiko e Shishimai: Yuriki No Kizuna Eisa Daiko
- 20h10 – Odori: Komadori Dansu
- 20h30 – Odori: Grupo Ikigai – Nipo Piracicaba
- 21h – Grupo Todos Nós
- 22h – Encerramento
Domingo (5)
- 10h – Abertura ao público
- 12h – Abertura Pedro com Grupo Todos Nós
- 12h30 – Show de Ilusionismo: Edson Iwasaki
- 13h – Kimie Buyo
- 13h15 – Kitaguni No Haru e Kimie Buyo
- 13h30 – Artes Marciais
- 14h – Odori: Grupo Ikigai – Nipo Piracicaba
- 14h30 – Show de Ilusionismo: Edson Iwasaki
- 15h – Concurso Cosplay
- 16h – Karaokê Kids – Nipo Piracicaba
- 16h15 – Resultado do Concurso Cosplay
- 16h30 – Grupo Todos Nós
- 17h – Jogo Brasil e Noruega
- 19h – Encerramento
Com expectativa de reunir milhares de visitantes, o Japão na Praça promete movimentar o Centro de Piracicaba durante todo o fim de semana, celebrando os 118 anos da imigração japonesa no Brasil e oferecendo uma experiência que une tradição, entretenimento e boa gastronomia para públicos de todas as idades.