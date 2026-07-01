01 de julho de 2026
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CULTURA

Japão na Praça começa nesta sexta (3); Veja a programação

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Evento foi criado para celebrar a Imigração Japonesa no Brasil.
Evento foi criado para celebrar a Imigração Japonesa no Brasil.

Depois do adiamento provocado pela queda de uma árvore que atingiu parte da estrutura do evento na última semana, chegou a hora da espera terminar. O tradicional Japão na Praça começa nesta sexta-feira (3) e segue até domingo (5), na Praça José Bonifácio, no Centro de Piracicaba, com entrada gratuita e uma programação repleta de atrações para toda a família.

Promovido pelo Clube Cultural Recreativo Nipo Brasileiro de Piracicaba, o festival reúne apresentações culturais, shows, gastronomia típica, oficinas, artes marciais e o aguardado Concurso de Cosplay. O espaço também é pet friendly, permitindo que os visitantes aproveitem a programação ao lado de seus animais de estimação.

Ao longo dos três dias, o público poderá acompanhar apresentações de Taiko (tambores japoneses), Odori (danças tradicionais), karaokê, ilusionismo, esportes, artes marciais e diversas manifestações da cultura nipo-brasileira. A praça de alimentação será outro grande atrativo, com pratos típicos e doces tradicionais da culinária japonesa.

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Confira a programação completa

Sexta-feira (3)

  • 18h – Abertura ao público
  • 19h – Abertura Pedro com o Grupo Todos Nós
  • 19h15 – Guerreiras do K-Pop
  • 19h30 – Show: Os Londrinos
  • 21h – Odori: Grupo Ikigai – Nipo Piracicaba
  • 21h30 – Grupo Todos Nós
  • 22h – Encerramento

Sábado (4)

  • 10h – Abertura ao público
  • 11h – Projeto Social Educando
  • 12h – Abertura Pedro com Grupo Todos Nós
  • 12h30 – Karaokê Adulto
  • 13h – Taiko e Shishimai: Yuriki No Kizuna Eisa Daiko
  • 13h30 – Karaokê Kids – Nipo Piracicaba
  • 14h – Kawasuji Seiryu Daiko de Atibaia
  • 14h30 – Baseball Nipo Piracicaba
  • 14h50 – Show: Luis Yabiku
  • 15h20 – Odori: Komadori Dansu
  • 16h – Kendô: Shido Dojo
  • 16h30 – Judô Ancelor Mittal
  • 17h – Abertura com autoridades
  • 18h – Workshop Shishimai: Yuriki No Kizuna Eisa Daiko
  • 18h30 – Kinjutsu/Iaido: Shido Dojo
  • 19h – Guerreiras do K-Pop
  • 19h20 – Kawasuji Seiryu Daiko de Atibaia
  • 19h40 – Taiko e Shishimai: Yuriki No Kizuna Eisa Daiko
  • 20h10 – Odori: Komadori Dansu
  • 20h30 – Odori: Grupo Ikigai – Nipo Piracicaba
  • 21h – Grupo Todos Nós
  • 22h – Encerramento

Domingo (5)

  • 10h – Abertura ao público
  • 12h – Abertura Pedro com Grupo Todos Nós
  • 12h30 – Show de Ilusionismo: Edson Iwasaki
  • 13h – Kimie Buyo
  • 13h15 – Kitaguni No Haru e Kimie Buyo
  • 13h30 – Artes Marciais
  • 14h – Odori: Grupo Ikigai – Nipo Piracicaba
  • 14h30 – Show de Ilusionismo: Edson Iwasaki
  • 15h – Concurso Cosplay
  • 16h – Karaokê Kids – Nipo Piracicaba
  • 16h15 – Resultado do Concurso Cosplay
  • 16h30 – Grupo Todos Nós
  • 17h – Jogo Brasil e Noruega
  • 19h – Encerramento

Com expectativa de reunir milhares de visitantes, o Japão na Praça promete movimentar o Centro de Piracicaba durante todo o fim de semana, celebrando os 118 anos da imigração japonesa no Brasil e oferecendo uma experiência que une tradição, entretenimento e boa gastronomia para públicos de todas as idades.

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