Depois do adiamento provocado pela queda de uma árvore que atingiu parte da estrutura do evento na última semana, chegou a hora da espera terminar. O tradicional Japão na Praça começa nesta sexta-feira (3) e segue até domingo (5), na Praça José Bonifácio, no Centro de Piracicaba, com entrada gratuita e uma programação repleta de atrações para toda a família.

Promovido pelo Clube Cultural Recreativo Nipo Brasileiro de Piracicaba, o festival reúne apresentações culturais, shows, gastronomia típica, oficinas, artes marciais e o aguardado Concurso de Cosplay. O espaço também é pet friendly, permitindo que os visitantes aproveitem a programação ao lado de seus animais de estimação.

Ao longo dos três dias, o público poderá acompanhar apresentações de Taiko (tambores japoneses), Odori (danças tradicionais), karaokê, ilusionismo, esportes, artes marciais e diversas manifestações da cultura nipo-brasileira. A praça de alimentação será outro grande atrativo, com pratos típicos e doces tradicionais da culinária japonesa.