A Unidade de Saúde da Família (USF) Kobayat Líbano retomou os atendimentos em seu endereço original, na Avenida Frei Francisco Antônio Perin, 987, após passar por uma ampla reforma promovida pela Prefeitura de Piracicaba (SP). A unidade voltou a funcionar nesta semana com estrutura modernizada, mais acessível e preparada para oferecer melhores condições de atendimento aos cerca de 4 mil usuários cadastrados.

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Entre as melhorias realizadas estão a substituição do telhado e da estrutura da edificação, instalação de piso de granilite, troca de azulejos, reforma e adequação dos banheiros com acessibilidade, pintura interna e externa, substituição das instalações elétricas, construção de novas calçadas e troca do antigo alambrado por gradil.