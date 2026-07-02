A Unidade de Saúde da Família (USF) Kobayat Líbano retomou os atendimentos em seu endereço original, na Avenida Frei Francisco Antônio Perin, 987, após passar por uma ampla reforma promovida pela Prefeitura de Piracicaba (SP). A unidade voltou a funcionar nesta semana com estrutura modernizada, mais acessível e preparada para oferecer melhores condições de atendimento aos cerca de 4 mil usuários cadastrados.
VEJA MAIS :
- Massa polar derruba temperaturas em SP; mínima pode chegar a 8°C
- Mais de 36 mil alunos começam a receber uniformes escolares
- Piracicaba cria 93 empregos com carteira assinada em maio
Entre as melhorias realizadas estão a substituição do telhado e da estrutura da edificação, instalação de piso de granilite, troca de azulejos, reforma e adequação dos banheiros com acessibilidade, pintura interna e externa, substituição das instalações elétricas, construção de novas calçadas e troca do antigo alambrado por gradil.
Segundo a enfermeira responsável pela unidade, Cátia Ducati, o ambiente ficou mais confortável para pacientes e profissionais. "O prédio está visivelmente mais arejado e dá até a impressão de estar maior", destacou.
A USF Kobayat Líbano conta com uma equipe composta por médico generalista, enfermeiro, dois auxiliares de enfermagem, seis agentes comunitários de saúde e profissional de higienização.
Moradora da região, Amanda Cândido utiliza os serviços da unidade desde a gestação da filha mais velha, Cecília, atualmente com cinco anos. Nesta semana, ela retornou ao local acompanhada também da filha caçula. "Melhorou bastante, agora tem mais estrutura", afirmou.
Para o secretário municipal de Saúde, Gustavo Aguiar, a revitalização das unidades impacta diretamente a qualidade dos serviços prestados à população.
"Quando investimos na estrutura das unidades de saúde, investimos também na qualidade do atendimento. Espaços mais modernos, acessíveis e acolhedores proporcionam melhores condições de trabalho para as equipes e mais conforto e segurança para os usuários."
A reforma da USF Kobayat Líbano integra um conjunto de investimentos realizados pela Prefeitura de Piracicaba, por meio das secretarias municipais de Saúde e de Obras. Desde o início de 2025, 16 unidades de saúde já foram reformadas no município.
Ainda neste mês, outras unidades também serão reabertas após passarem por obras, entre elas as dos bairros Paineiras, Parque Piracicaba, Vila Sônia, Jardim Primavera, Jaraguá, Javari e Santana. O município também executa outras melhorias, como a nova base do Samu da Vila Sônia, o novo almoxarifado de medicamentos e materiais no Taquaral, a construção da UBS Pompeia e os projetos das futuras unidades dos bairros Bosques do Lenheiro e IAA, além da implantação da primeira UPA Pediátrica de Piracicaba, na Vila Sônia.