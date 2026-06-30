Motoristas que utilizam a Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), em Piracicaba, já contam com a liberação de duas das três faixas principais no km 169, nas proximidades do bairro Santa Teresinha.

A concessionária Eixo SP liberou duas das três faixas principais da rodovia e os novos acessos no trecho em obras. Segundo informações da concessionária, a liberação corresponde ao primeiro viaduto construído na entrada de Santa Teresinha, na região do Posto Bigaton.

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