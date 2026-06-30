Motoristas que utilizam a Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), em Piracicaba, já contam com a liberação de duas das três faixas principais no km 169, nas proximidades do bairro Santa Teresinha.
A concessionária Eixo SP liberou duas das três faixas principais da rodovia e os novos acessos no trecho em obras. Segundo informações da concessionária, a liberação corresponde ao primeiro viaduto construído na entrada de Santa Teresinha, na região do Posto Bigaton.
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Com a abertura das novas pistas e do viaduto, o tráfego passou a utilizar parte da nova estrutura implantada no trecho. A intervenção integra o cronograma de obras da concessionária na SP-304.
A equipe de reportagem do JP esteve no local na manhã desta terça-feira (30) e constatou que o trânsito seguia normalmente, sem interrupções. Apenas uma das três faixas permanecia bloqueada para a continuidade dos trabalhos.
As obras continuam em outros pontos da rodovia. O dispositivo localizado no km 171, nas proximidades do Parque Piracicaba (Balbo), ainda não foi liberado. De acordo com a Eixo SP, a abertura da pista principal nesse trecho ocorrerá em uma etapa posterior do cronograma.
As intervenções na SP-304 incluem a construção de dois viadutos, nos quilômetros 169 e 171, com investimento estimado em R$ 30 milhões. As obras tiveram início em março de 2025 e seguem em execução.
Após a conclusão de todas as etapas, a rodovia passará a contar com a nova configuração prevista no projeto, com a liberação integral das pistas e dos dispositivos de acesso.
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