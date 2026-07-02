Ao todo, foram adquiridas cerca de 790 mil peças que compõem os kits destinados aos alunos. Cada conjunto inclui camisetas de manga curta, manga longa e regata, short-saia, bermuda, calça, jaqueta, meias, tênis com fechamento em velcro e com cadarço, além de mochilas.

A Prefeitura de Piracicaba (SP) iniciou nesta quarta-feira (1º) a entrega dos novos uniformes escolares para mais de 36 mil estudantes da rede municipal de ensino. A distribuição começou pela Escola Municipal Prof.ª Ilda Jenny Stolf Nogueira e seguirá nos próximos dias, conforme cronograma definido pela Secretaria Municipal de Educação.

O prefeito Helinho Zanatta acompanhou o início da entrega e afirmou que a ação integra as iniciativas da administração voltadas ao fortalecimento da educação pública. Segundo ele, os uniformes contribuem para oferecer mais segurança, conforto e dignidade aos estudantes durante o ano letivo.

A secretária municipal de Educação, Juliana Vicentin, ressaltou que o uniforme vai além da padronização visual. De acordo com ela, a iniciativa facilita a identificação dos alunos, reforça o sentimento de pertencimento à comunidade escolar, promove maior igualdade entre os estudantes e traz mais tranquilidade às famílias. A primeira escola contemplada foi escolhida por ser referência no atendimento de crianças surdas no município.

Durante a cerimônia, a diretora da unidade, Vanessa de Luca Guerra, destacou a importância do investimento para a rotina escolar. Pais de alunos também avaliaram positivamente a iniciativa, apontando benefícios relacionados à segurança, praticidade e igualdade entre as crianças.