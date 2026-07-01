01 de julho de 2026
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MORTE DE JOVEM

Identificado motociclista que morreu após colisão em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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O jovem motociclista morreu em um acidente na avenida Dois Córregos, em Piracicaba.
O jovem motociclista morreu em um acidente na avenida Dois Córregos, em Piracicaba.

  Foi identificado como Maycon Alves Baldini, de 26 anos, o motociclista que perdeu a vida em um grave acidente na noite desta segunda-feira (30), na Avenida Dois Córregos, em Piracicaba.

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De acordo com as informações, Maycon conduzia uma motocicleta pela avenida quando houve a colisão fatal. Ele atingiu a lateral de um veículo que trafegava pelo local e em seguida, a moto bateu violentamente contra um poste.

O impacto foi extremamente forte e o jovem sofreu ferimentos gravíssimos, vindo à óbito no local, antes da chegada das equipes de resgate.

A Polícia Militar, a perícia e os demais órgãos competentes atenderam à ocorrência. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

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