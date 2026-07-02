A indústria foi o principal destaque na geração de vagas, com saldo de 159 novos postos de trabalho. Na sequência aparecem a agropecuária, com 68 vagas, e a construção civil, com 21. Já os setores de serviços e comércio fecharam o mês com saldo negativo de 75 e 80 vagas, respectivamente.

Piracicaba (SP) encerrou o mês de maio com saldo positivo de 93 empregos com carteira assinada, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho. No período, foram registradas 6.269 admissões e 6.176 desligamentos.

Os homens ocuparam a maior parte das vagas abertas em maio, com saldo positivo de 67 postos, enquanto as mulheres registraram saldo de 26 empregos. A faixa etária entre 18 e 24 anos concentrou o maior número de admissões, com predominância de trabalhadores com ensino fundamental completo.

No acumulado de janeiro a maio de 2026, Piracicaba já gerou 2.344 empregos formais, ocupando a 81ª colocação no ranking nacional e a 15ª entre os municípios do Estado de São Paulo.

Nesse período, os setores de serviços e indústria lideram a criação de vagas, com 921 postos cada. A agropecuária soma 495 empregos e a construção civil, 176. O comércio, por outro lado, apresenta saldo negativo de 169 vagas no acumulado do ano.