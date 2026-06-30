A Avenida Dois Córregos virou cena de morte na noite desta terça-feira (30), em Piracicaba.Um motociclista de 26 anos seguia pela avenida, quando houve a colisão com um carro branco, modelo Sky King. Ele foi arremessado com força contra um poste, caiu no asfalto e nao resistiu.

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O SAMU chegou com a USA, mas já era tarde. O jovem teve o óbito constatado no local. A Polícia Militar isolou a avenida na hora e a pericia fez o trabalho para entender os detalhes.