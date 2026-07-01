A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a retirada imediata de diversos produtos do mercado brasileiro após identificar irregularidades sanitárias. A decisão inclui cosméticos da marca DC Biocosméticos e todos os lotes de um querosene da marca Petrus, cuja fabricação, comercialização, distribuição e uso também foram proibidos.

As medidas foram publicadas no Diário Oficial da União e têm validade em todo o território nacional. A orientação da Anvisa é para que consumidores suspendam imediatamente o uso dos itens atingidos.

Cosméticos proibidos pela Anvisa

A decisão da agência envolve todos os lotes dos seguintes produtos da DC Biocosméticos: