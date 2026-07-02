A Prefeitura de Piracicaba (SP) estuda implantar a Casa Maria da Penha, um espaço de acolhimento destinado a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. O anúncio foi feito pelo secretário municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Família, José Edvaldo Brito, durante audiência pública realizada na quarta-feira (1º), na Câmara Municipal.

Segundo o secretário, a contratação da entidade responsável pelo serviço deverá ocorrer por meio de chamamento público, cuja tramitação pode levar entre três e seis meses. A expectativa do Executivo é iniciar o funcionamento da unidade em 2027, podendo, futuramente, ampliar o número de casas de acolhimento diante da crescente demanda.

A audiência discutiu o Projeto de Lei nº 101/2026, de autoria do vereador Gustavo Pompeo (Avante), que propõe a criação do Programa Municipal de Reeducação e Responsabilização de Autores de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. A iniciativa busca reduzir a reincidência das agressões por meio de ações voltadas à reflexão, responsabilização e mudança de comportamento dos autores da violência.