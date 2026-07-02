A Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba (SP) intensifica, durante o mês de julho, as ações da campanha Julho Amarelo, voltada à prevenção, diagnóstico e tratamento das hepatites virais. A iniciativa amplia a oferta de testes rápidos, reforça a vacinação contra a hepatite B e promove atividades educativas em unidades de saúde, escolas, empresas e outros espaços da comunidade.
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Coordenadas pelo Programa Municipal de IST/AIDS e Hepatites Virais, as ações têm como objetivo ampliar o diagnóstico precoce e conscientizar a população sobre doenças que, na maioria dos casos, permanecem assintomáticas por anos, aumentando o risco de complicações quando não identificadas a tempo.
Dados do município mostram que, entre 2016 e junho de 2026, foram registrados 163 casos de hepatite B e 517 de hepatite C entre moradores de Piracicaba. A hepatite B apresenta maior incidência na população de 40 a 59 anos, enquanto a hepatite C concentra-se principalmente entre pessoas de 40 a 79 anos, reforçando a importância da testagem nessas faixas etárias.
Atualmente, 174 pacientes realizam acompanhamento para hepatite B no município. Em relação à hepatite C, 63 pessoas iniciaram tratamento em 2025 e outras 27 começaram o tratamento em 2026.
Segundo a enfermeira do Programa Municipal de IST/AIDS e Hepatites Virais, Poliana Garcia, a campanha busca ampliar o acesso à informação e aos serviços de saúde.
"O Julho Amarelo é uma oportunidade para reforçarmos que as hepatites virais têm prevenção, diagnóstico e tratamento disponíveis gratuitamente pelo SUS. Quanto mais cedo a infecção é identificada, maiores são as chances de evitar complicações e interromper a transmissão", destaca.
A vacina contra a hepatite B está disponível gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para pessoas de todas as idades que ainda não foram imunizadas. Já a hepatite C não possui vacina, mas conta com tratamento altamente eficaz, também oferecido gratuitamente pela rede pública.
A testagem para hepatites B e C pode ser realizada gratuitamente em todas as unidades da Atenção Básica de Piracicaba e no Centro de Doenças Infectocontagiosas (Cedic). Os serviços também oferecem testes rápidos para HIV e sífilis.
Ao longo do mês, as unidades básicas de saúde e os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) promoverão ações de orientação, atualização da vacinação, intensificação da testagem, atividades educativas e capacitação das equipes de saúde. A campanha reforça que o diagnóstico precoce é essencial para prevenir complicações graves, como cirrose e câncer de fígado, além de reduzir a transmissão das hepatites virais.