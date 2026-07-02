A Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba (SP) intensifica, durante o mês de julho, as ações da campanha Julho Amarelo, voltada à prevenção, diagnóstico e tratamento das hepatites virais. A iniciativa amplia a oferta de testes rápidos, reforça a vacinação contra a hepatite B e promove atividades educativas em unidades de saúde, escolas, empresas e outros espaços da comunidade.

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Coordenadas pelo Programa Municipal de IST/AIDS e Hepatites Virais, as ações têm como objetivo ampliar o diagnóstico precoce e conscientizar a população sobre doenças que, na maioria dos casos, permanecem assintomáticas por anos, aumentando o risco de complicações quando não identificadas a tempo.