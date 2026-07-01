A Revolução Constitucionalista de 1932 foi um dos episódios mais importantes da história do Brasil no século XX. Iniciado em 9 de julho daquele ano, o movimento foi liderado pelo estado de São Paulo em defesa da convocação de uma Assembleia Constituinte, após a Revolução de 1930 levar Getúlio Vargas ao poder e suspender a Constituição de 1891, além de dissolver o Congresso Nacional e concentrar poderes no governo federal.

Sem uma nova Constituição e com forte insatisfação política, grupos civis e militares paulistas organizaram um levante armado para pressionar o governo provisório. Embora outros estados tenham demonstrado apoio ao movimento, São Paulo acabou enfrentando praticamente sozinho as tropas federais, dando início a um conflito que durou cerca de três meses.

Mesmo com a derrota militar, a Revolução Constitucionalista teve grande impacto político. A mobilização popular fortaleceu a pressão por mudanças institucionais e contribuiu para a convocação da Assembleia Constituinte, que resultou na promulgação da Constituição de 1934, considerada um importante avanço para o país.