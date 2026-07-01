A Revolução Constitucionalista de 1932 foi um dos episódios mais importantes da história do Brasil no século XX. Iniciado em 9 de julho daquele ano, o movimento foi liderado pelo estado de São Paulo em defesa da convocação de uma Assembleia Constituinte, após a Revolução de 1930 levar Getúlio Vargas ao poder e suspender a Constituição de 1891, além de dissolver o Congresso Nacional e concentrar poderes no governo federal.
Sem uma nova Constituição e com forte insatisfação política, grupos civis e militares paulistas organizaram um levante armado para pressionar o governo provisório. Embora outros estados tenham demonstrado apoio ao movimento, São Paulo acabou enfrentando praticamente sozinho as tropas federais, dando início a um conflito que durou cerca de três meses.
Mesmo com a derrota militar, a Revolução Constitucionalista teve grande impacto político. A mobilização popular fortaleceu a pressão por mudanças institucionais e contribuiu para a convocação da Assembleia Constituinte, que resultou na promulgação da Constituição de 1934, considerada um importante avanço para o país.
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O protagonismo de Piracicaba
Assim como diversas cidades paulistas, Piracicaba teve participação expressiva na Revolução de 1932. Mais de 600 moradores se voluntariaram para integrar as tropas constitucionalistas, demonstrando o forte envolvimento da população com a causa defendida pelo movimento.
Um dos momentos mais marcantes ocorreu em 16 de julho de 1932, quando cerca de 200 voluntários embarcaram na antiga Estação da Paulista rumo às frentes de batalha. A despedida reuniu familiares, autoridades e moradores, em uma cena de emoção que entrou para a memória da cidade e simbolizou o comprometimento dos piracicabanos durante o conflito.
Até hoje, a participação de Piracicaba é lembrada em cerimônias realizadas no feriado de 9 de Julho, além de homenagens promovidas por instituições históricas e culturais. A antiga Estação da Paulista permanece como um dos principais símbolos desse capítulo da história local, preservando a memória dos homens e mulheres que fizeram parte de um dos mais importantes movimentos cívicos do estado de São Paulo.