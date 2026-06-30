30 de junho de 2026
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CURIOSIDADE

Você sabia? Piracicaba já teve temperatura negativa; Saiba mais

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
A geada histórica de 1955 levou os termômetros de Piracicaba a -2,6°C, marca que nunca mais foi superada.
A geada histórica de 1955 levou os termômetros de Piracicaba a -2,6°C, marca que nunca mais foi superada.

Piracicaba é conhecida pelas altas temperaturas durante boa parte do ano, mas a história do clima no município reserva uma curiosidade que surpreende muitos moradores: a cidade já registrou temperatura abaixo de zero. O recorde aconteceu há mais de 70 anos e continua sendo a menor marca já observada pelos meteorologistas.

Ao mesmo tempo, Piracicaba também figura entre as cidades do interior paulista que já enfrentaram calor acima dos 40°C. Os registros da Estação Meteorológica da Esalq/USP, que monitora o clima na cidade desde 1917, mostram como o município já viveu extremos tanto no inverno quanto no verão.

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O dia mais frio da história de Piracicaba foi 2 de agosto de 1955, quando os termômetros marcaram -2,6°C. A intensa massa de ar polar que atingiu o estado de São Paulo provocou geadas e fez daquele inverno um dos mais rigorosos já registrados na região.

No outro extremo está o calor. O maior valor da série histórica foi registrado em outubro de 2020, quando a estação da Esalq anotou 41,2°C, superando o antigo recorde de 40,2°C, registrado em 18 de novembro de 1985. A diferença entre as duas marcas históricas ultrapassa 43 graus, evidenciando a grande variação climática que Piracicaba pode apresentar.

Como está o clima em 2026?

Até esta terça-feira (30), os extremos registrados em 2026 estão longe dos recordes históricos. Segundo dados da Estação Meteorológica Automática da Esalq/USP, a menor temperatura do ano foi de 5,41°C, registrada em 12 de maio, às 5h50, enquanto a maior chegou a 34,5°C, em 9 de janeiro, às 15h50.

Na atualização das 18h05 desta terça-feira (30), a temperatura era de 23,6°C. Embora o inverno deste ano tenha trazido manhãs frias para os piracicabanos, os números mostram que ainda há uma boa distância em relação aos extremos que marcaram a história do clima na cidade.

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