24 de julho de 2026
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EM PIRACICABA

Loja de Vape é estourada e proprietária vai para a delegacia

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil
Após denúncia, a Polícia Civil foi até a loja no Mário Dedini.
Após denúncia, a Polícia Civil foi até a loja no Mário Dedini.

 A sexta-feira (24) foi de tensão para uma comerciante do bairro Mário Dedini em Piracicaba. A Polícia Civil chegou, entrou na loja e pegou tudo. A mulher foi presa na hora vendendo cigarro eletrônico.

A denúncia chegou na UPJA de Piracicaba. O delegado Dr. Thales Fleury montou a equipe e foi até o estabelecimento na Avenida Luiz Ralf Benatti. Na loja a movimentação estava estranha e, vasculhando os PMs descobriram que o estoque estava guardado na casa ao lado.

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No local foram apreendidos: 31 vapes e pods,

31 essências, 64 maços de cigarro e 27 caixas de tabaco pra narguilé.O material foi lacrado e levado ao Instituto de Criminalística.

Preso em flagrante 

A proprietária foi levada para a delegacia e vai responder por crime contra a saúde pública - Artigo 278 do Código Penal.

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