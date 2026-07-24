A sexta-feira (24) foi de tensão para uma comerciante do bairro Mário Dedini em Piracicaba. A Polícia Civil chegou, entrou na loja e pegou tudo. A mulher foi presa na hora vendendo cigarro eletrônico.

A denúncia chegou na UPJA de Piracicaba. O delegado Dr. Thales Fleury montou a equipe e foi até o estabelecimento na Avenida Luiz Ralf Benatti. Na loja a movimentação estava estranha e, vasculhando os PMs descobriram que o estoque estava guardado na casa ao lado.

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