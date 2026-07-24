A sexta-feira (24) foi de tensão para uma comerciante do bairro Mário Dedini em Piracicaba. A Polícia Civil chegou, entrou na loja e pegou tudo. A mulher foi presa na hora vendendo cigarro eletrônico.
A denúncia chegou na UPJA de Piracicaba. O delegado Dr. Thales Fleury montou a equipe e foi até o estabelecimento na Avenida Luiz Ralf Benatti. Na loja a movimentação estava estranha e, vasculhando os PMs descobriram que o estoque estava guardado na casa ao lado.
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No local foram apreendidos: 31 vapes e pods,
31 essências, 64 maços de cigarro e 27 caixas de tabaco pra narguilé.O material foi lacrado e levado ao Instituto de Criminalística.
Preso em flagrante
A proprietária foi levada para a delegacia e vai responder por crime contra a saúde pública - Artigo 278 do Código Penal.