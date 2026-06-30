O Shopping Piracicaba recebe uma programação que une arte, memória e tradição com a exposição Caipiras de Salão, promovida pelo Salão Internacional de Humor de Piracicaba. Instalada no piso L1, em frente à loja Decathlon, a mostra apresenta caricaturas de personalidades que ajudaram a construir a identidade cultural de Piracicaba e do Brasil, convidando o público a conhecer essas histórias de forma leve e bem-humorada.

A exposição reúne 16 caricaturas produzidas por artistas convidados com forte ligação ao Salão Internacional de Humor de Piracicaba, considerado um dos principais eventos de humor gráfico do mundo. A visitação é gratuita e pode ser feita durante o horário de funcionamento do shopping.

Realizada pelo Salão Internacional de Humor de Piracicaba, com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, do Centro Nacional de Documentação, Pesquisa e Divulgação de Humor Gráfico (Cedhu), do Shopping Piracicaba, do jornal A Tribuna Piracicabana e do jornal de humor Capiau, a iniciativa valoriza a cultura caipira e preserva a memória de personagens que marcaram gerações.