O Shopping Piracicaba recebe uma programação que une arte, memória e tradição com a exposição Caipiras de Salão, promovida pelo Salão Internacional de Humor de Piracicaba. Instalada no piso L1, em frente à loja Decathlon, a mostra apresenta caricaturas de personalidades que ajudaram a construir a identidade cultural de Piracicaba e do Brasil, convidando o público a conhecer essas histórias de forma leve e bem-humorada.
A exposição reúne 16 caricaturas produzidas por artistas convidados com forte ligação ao Salão Internacional de Humor de Piracicaba, considerado um dos principais eventos de humor gráfico do mundo. A visitação é gratuita e pode ser feita durante o horário de funcionamento do shopping.
Realizada pelo Salão Internacional de Humor de Piracicaba, com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, do Centro Nacional de Documentação, Pesquisa e Divulgação de Humor Gráfico (Cedhu), do Shopping Piracicaba, do jornal A Tribuna Piracicabana e do jornal de humor Capiau, a iniciativa valoriza a cultura caipira e preserva a memória de personagens que marcaram gerações.
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Caricaturas contam histórias
As obras retratam atores, humoristas, cantores, violeiros, compositores, pesquisadores e jornalistas que contribuíram para a formação do imaginário caipira e da cultura brasileira. Cada caricatura é acompanhada por um texto do curador Érico San Juan, que apresenta curiosidades e contextualiza a trajetória dos homenageados.
Entre os destaques estão a escritora e poetisa Pagu, referência do modernismo brasileiro, o jornalista e escritor piracicabano Cecílio Elias Netto, reconhecido pelo trabalho de preservação da memória da cidade, além de Rolando Boldrin e Marilene Galvão, da dupla Irmãs Galvão, importantes nomes da música sertaneja de raiz.
Segundo o diretor do Salão Internacional de Humor de Piracicaba, Junior Kadeshi, a exposição permite que diferentes gerações conheçam ou relembrem personagens que contribuíram para a formação da identidade cultural brasileira por meio da linguagem acessível e bem-humorada das caricaturas.
Programação inclui encontro com artistas
Além da visitação, o Shopping Piracicaba promove, no próximo sábado (4), às 10h, um encontro com alguns dos artistas participantes da mostra e familiares dos homenageados. A atividade será uma oportunidade para que o público conheça detalhes sobre o processo criativo das obras e compartilhe histórias relacionadas aos personagens retratados.
Participam da exposição os artistas Eduardo Baptistão, Spacca, Fernandes, Synnöve Hilkner, Poliana Urquidi, Regina Villara, Érico San Juan, Amorim, Atilio, Willian Hussar, Lucas Leibholz, Edson Rontani e Elias Dias, todos com forte vínculo com a história do Salão Internacional de Humor.
A exposição Caipiras de Salão permanece aberta ao público no piso L1 do Shopping Piracicaba. As visitas podem ser feitas de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 22h, oferecendo uma experiência que reúne arte, humor e valorização da cultura local.