A Copa do Mundo de 2026 reserva mais um dia decisivo nesta terça-feira (30). A rodada das oitavas de final reúne três partidas que prometem equilíbrio e muita emoção, com seleções tradicionais e equipes que buscam surpreender na luta por uma vaga entre as oito melhores do torneio.

Os confrontos colocam frente a frente estilos diferentes de jogo e aumentam a expectativa dos torcedores. França, uma das favoritas ao título, encara a Suécia, enquanto México e Equador fazem um clássico regional cercado por rivalidade. Mais cedo, Costa do Marfim e Noruega abrem a programação em um duelo que vale a permanência no Mundial.

Jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira (30)

14h00 – Costa do Marfim x Noruega

18h00 – França x Suécia

22h00 – México x Equador

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Costa do Marfim e Noruega abrem o dia