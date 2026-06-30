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COPA 2026

Jogos de hoje: veja horários e onde assistir à Copa do Mundo

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução/FIFA
A Copa do Mundo de 2026 reserva mais um dia decisivo nesta terça-feira (30).
A Copa do Mundo de 2026 reserva mais um dia decisivo nesta terça-feira (30).

A Copa do Mundo de 2026 reserva mais um dia decisivo nesta terça-feira (30). A rodada das oitavas de final reúne três partidas que prometem equilíbrio e muita emoção, com seleções tradicionais e equipes que buscam surpreender na luta por uma vaga entre as oito melhores do torneio.

Os confrontos colocam frente a frente estilos diferentes de jogo e aumentam a expectativa dos torcedores. França, uma das favoritas ao título, encara a Suécia, enquanto México e Equador fazem um clássico regional cercado por rivalidade. Mais cedo, Costa do Marfim e Noruega abrem a programação em um duelo que vale a permanência no Mundial.

Jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira (30)

  • 14h00 – Costa do Marfim x Noruega
  • 18h00 – França x Suécia
  • 22h00 – México x Equador

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Costa do Marfim e Noruega abrem o dia

A primeira partida da programação será entre Costa do Marfim e Noruega, às 14h. Além de garantir uma vaga nas oitavas de final, o confronto tem um ingrediente especial: quem sair vencedor terá pela frente a Seleção Brasileira na próxima fase da Copa do Mundo. O Brasil assegurou sua classificação após vencer o Japão por 2 a 1 e agora aguarda o desfecho deste duelo para conhecer seu próximo adversário.

A expectativa é de um jogo equilibrado, com a seleção africana apostando na força física e velocidade, enquanto os noruegueses tentam impor um futebol mais organizado e eficiente na criação das jogadas.

Onde assistir:

  • TV Globo
  • SBT
  • Sportv
  • N Sports
  • ge tv (via Globoplay)
  • CazéTV

França entra em campo para confirmar favoritismo

Às 18h, será a vez da França enfrentar a Suécia em um dos confrontos mais aguardados do dia. Dona de um dos elencos mais fortes da competição, a equipe francesa tenta confirmar o favoritismo diante de uma seleção sueca que aposta na disciplina tática para surpreender.

A partida promete alto nível técnico e pode ser decidida nos detalhes, já que qualquer erro pode significar a eliminação do torneio.

Onde assistir:

  • CazéTV

México e Equador fecham a rodada

O último jogo desta terça-feira acontece às 22h, quando México e Equador disputam a última vaga do dia nas quartas de final.

O duelo reúne duas seleções latino-americanas conhecidas pela intensidade dentro de campo. A expectativa é de um confronto bastante disputado, marcado pelo equilíbrio e pela forte presença das torcidas.

Quem vencer seguirá vivo na luta pelo título mundial, enquanto o derrotado dará adeus à competição.

Onde assistir:

  • TV Globo
  • Sportv
  • Globoplay
  • CazéTV

Rodada pode definir novos candidatos ao título

Com o torneio entrando em sua fase eliminatória, cada partida ganha ainda mais importância. Não há margem para erros: quem vencer continua

sonhando com a conquista da Copa do Mundo de 2026, enquanto qualquer derrota significa eliminação imediata.

Além da classificação para as quartas de final, os confrontos desta terça podem consolidar o favoritismo de algumas seleções ou abrir espaço para novas surpresas, cenário que tem marcado esta edição do Mundial.

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