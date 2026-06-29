Quem está em busca de uma colocação no mercado de trabalho encontra boas oportunidades em Piracicaba. O município disponibiliza 395 vagas de emprego em diferentes áreas de atuação, com salários que chegam a R$ 3.500, além de benefícios oferecidos por algumas empresas.

As vagas estão disponíveis no Painel de Vagas da Prefeitura de Piracicaba e atendem candidatos de diferentes perfis, incluindo quem procura o primeiro emprego ou deseja retornar ao mercado de trabalho.

Auxiliar de logística concentra maior número de vagas

Entre as funções com mais oportunidades abertas, destaque para:

Auxiliar de logística – 150 vagas

Abastecedor de linha de produção – 50 vagas

Auxiliar de serviços gerais – 30 vagas

Auxiliar operacional – 15 vagas

Operador de caixa – 10 vagas

Auxiliar de açougue – 10 vagas

Repositor – 8 vagas

Auxiliar de peixaria – 8 vagas

Atendente de loja – 6 vagas

Auxiliar de cozinha – 6 vagas

Auxiliar de limpeza – 6 vagas

Maioria das vagas não exige experiência