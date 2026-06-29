Quem está em busca de uma colocação no mercado de trabalho encontra boas oportunidades em Piracicaba. O município disponibiliza 395 vagas de emprego em diferentes áreas de atuação, com salários que chegam a R$ 3.500, além de benefícios oferecidos por algumas empresas.
As vagas estão disponíveis no Painel de Vagas da Prefeitura de Piracicaba e atendem candidatos de diferentes perfis, incluindo quem procura o primeiro emprego ou deseja retornar ao mercado de trabalho.
Auxiliar de logística concentra maior número de vagas
Entre as funções com mais oportunidades abertas, destaque para:
- Auxiliar de logística – 150 vagas
- Abastecedor de linha de produção – 50 vagas
- Auxiliar de serviços gerais – 30 vagas
- Auxiliar operacional – 15 vagas
- Operador de caixa – 10 vagas
- Auxiliar de açougue – 10 vagas
- Repositor – 8 vagas
- Auxiliar de peixaria – 8 vagas
- Atendente de loja – 6 vagas
- Auxiliar de cozinha – 6 vagas
- Auxiliar de limpeza – 6 vagas
Maioria das vagas não exige experiência
Grande parte das oportunidades disponíveis não exige experiência anterior, ampliando as chances para quem deseja ingressar ou retornar ao mercado
de trabalho.
Os requisitos variam conforme a função. Em muitas vagas, basta ter ensino fundamental ou médio completo. Já cargos técnicos e de liderança podem exigir formação técnica ou superior, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), disponibilidade para viagens, atuação em turnos ou trabalho aos finais de semana.
Salários chegam a R$ 3,5 mil
As maiores remunerações disponíveis são para os cargos de comprador e operador de máquina, ambos com salário de R$ 3.500.
Também se destacam as vagas para:
- Técnico de panificação – R$ 3.100
- Motorista – R$ 3.030,37
- Especialista do laser – R$ 3.000, além de bonificações por metas
- Desossador – R$ 3.200
Além dos salários, algumas empresas oferecem benefícios como comissões, bonificações, reembolso de quilometragem e contratos temporários ou intermitentes, além de jornadas com escalas flexíveis.
Saiba como se candidatar
Os interessados devem realizar a candidatura por meio do Painel de Vagas da Prefeitura de Piracicaba, disponível em:
As oportunidades permanecem disponíveis até o limite de encaminhamentos ou podem ser encerradas a qualquer momento, conforme a necessidade das empresas contratantes.
Antes de se candidatar, é importante manter o cadastro atualizado e conferir atentamente os requisitos exigidos para cada função.
Atendimento ao trabalhador
O CAT (Centro de Apoio ao Trabalhador), vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, funciona no Térreo 1 do Centro Cívico, localizado na Rua Antônio Corrêa Barbosa, nº 2.233, em Piracicaba.
Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 3437-2221 ou pelo telefone (19) 3437-2222.