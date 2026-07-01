01 de julho de 2026
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Julho Amarelo amplia prevenção às hepatites em Piracicaba

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou as ações do Julho Amarelo, campanha nacional dedicada à conscientização sobre as hepatites virais.
A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou as ações do Julho Amarelo, campanha nacional dedicada à conscientização sobre as hepatites virais.

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou as ações do Julho Amarelo, campanha nacional dedicada à conscientização sobre as hepatites virais. Durante todo o mês, as unidades de saúde intensificarão a oferta de testes rápidos, vacinação contra a hepatite B, orientações à população e atividades educativas para incentivar o diagnóstico precoce.

Coordenadas pelo Programa Municipal de IST/AIDS e Hepatites Virais, as ações têm como principal objetivo ampliar o acesso aos serviços de prevenção e tratamento, além de alertar sobre doenças que podem permanecer sem sintomas por muitos anos.

Diagnóstico precoce evita complicações

As hepatites virais podem evoluir de forma silenciosa, aumentando o risco de problemas graves quando não são identificadas a tempo. Entre as principais complicações estão a cirrose e o câncer de fígado.

Por isso, a Secretaria de Saúde orienta que a população procure uma unidade de saúde para realizar a testagem, especialmente pessoas que nunca fizeram o exame ou que pertencem aos grupos com maior incidência da doença.

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Piracicaba registra centenas de casos

Dados do município mostram que, entre 2016 e junho de 2026, foram confirmados 163 casos de hepatite B e 517 casos de hepatite C em moradores de Piracicaba.

A hepatite B é mais frequente entre pessoas de 40 a 59 anos, enquanto a hepatite C apresenta maior incidência tanto nessa faixa etária quanto entre moradores de 60 a 79 anos.

Atualmente, 174 pacientes estão em acompanhamento para hepatite B na rede municipal. Em relação à hepatite C, 63 pessoas iniciaram tratamento em 2025, enquanto outras 27 começaram o acompanhamento em 2026.

Vacina e testes são oferecidos gratuitamente

A vacina contra a hepatite B está disponível gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para pessoas de todas as idades que ainda não completaram o esquema vacinal.

Já a hepatite C não possui vacina, mas conta com tratamento altamente eficaz, também oferecido gratuitamente pelo SUS.

Os testes rápidos para hepatites B e C podem ser realizados em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Piracicaba e também no Centro de Doenças Infectocontagiosas (Cedic). Nesses locais, a população também encontra testagem para HIV e sífilis.

Campanha leva ações para dentro e fora das unidades

Além do atendimento nas unidades de saúde, o Julho Amarelo contará com atividades em escolas, empresas e outros espaços da comunidade, buscando ampliar o acesso à informação e incentivar a prevenção.

As equipes também promoverão orientações em salas de espera, atualização da vacinação, ações educativas e capacitações para os profissionais da rede municipal de saúde.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o objetivo é aumentar o número de diagnósticos precoces, facilitar o início do tratamento e reduzir a transmissão das hepatites virais, garantindo mais qualidade de vida para a população.

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