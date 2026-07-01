A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou as ações do Julho Amarelo, campanha nacional dedicada à conscientização sobre as hepatites virais. Durante todo o mês, as unidades de saúde intensificarão a oferta de testes rápidos, vacinação contra a hepatite B, orientações à população e atividades educativas para incentivar o diagnóstico precoce.

Coordenadas pelo Programa Municipal de IST/AIDS e Hepatites Virais, as ações têm como principal objetivo ampliar o acesso aos serviços de prevenção e tratamento, além de alertar sobre doenças que podem permanecer sem sintomas por muitos anos.

Diagnóstico precoce evita complicações

As hepatites virais podem evoluir de forma silenciosa, aumentando o risco de problemas graves quando não são identificadas a tempo. Entre as principais complicações estão a cirrose e o câncer de fígado.