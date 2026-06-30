30 de junho de 2026
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NO PONTO DE ÔNIBUS

Drama de adolescentes atropelados causa comoção em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Populares amparararm os adolescentes no chão até a chegada do socorro.
Populares amparararm os adolescentes no chão até a chegada do socorro.

  Momentos de desespero marcaram a tarde desta terça-feira (30) no bairro Vila Fátima, em Piracicaba, após três adolescentes serem atropelados enquanto aguardavam o ônibus em um ponto localizado na Rua Inácio da Cunha Caldeira.

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O impacto do veículo surpreendeu os jovens e causou uma cena de grande comoção. Moradores e pessoas que passavam pelo local correram para prestar os primeiros socorros enquanto acionavam as equipes de emergência.

As vítimas, dois meninos e uma menina, sofreram ferimentos de diferentes gravidades. Dois adolescentes foram encaminhados à Santa Casa de Piracicaba. O terceiro, em estado gravíssimo, na perna, foi levado às pressas para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital dos Fornecedores de Cana.

Familiares foram avisados logo após o acidente e acompanharam com apreensão o trabalho das equipes médicas. A ocorrência mobilizou socorristas, policiais e a perícia, que realizou os levantamentos para esclarecer a dinâmica do atropelamento.

Segundo relato do motorista do VW Gol envolvido no acidente, que negativou no teste do bafômetro, uma falha mecânica teria provocado a perda de controle da direção, fazendo com que o veículo atingisse o ponto de ônibus. A versão será investigada pela Polícia Civil e deverá ser confrontada com o laudo pericial. Mas redes sociais, populares falaram em alta velocidade.

As circunstâncias do atropelamento ainda serão apuradas. O estado de saúde das vítimas segue sendo acompanhado pelas equipes médicas.

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