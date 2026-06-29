O asfalto da Rua Conchas virou cena de desespero nesta segunda-feira.(29), perto do bairro Pau Queimado. Um VW Gol cinza quadrado descia sentido São Jorge quando invadiu a faixa contrária. De frente, pegou uma Honda CG 125 azul com mãe e filha.

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O impacto foi brutal. As duas foram jogadas , a metros do choque. Moto e carro ficaram destruídos. Populares que passavam pelo local acionaram o socorro na hora. Samu e Resgate chegaram rápido.