O asfalto da Rua Conchas virou cena de desespero nesta segunda-feira.(29), perto do bairro Pau Queimado. Um VW Gol cinza quadrado descia sentido São Jorge quando invadiu a faixa contrária. De frente, pegou uma Honda CG 125 azul com mãe e filha.
LEIA MAIS
- VÍDEO: Torcida piracicabana vai da tensão ao alívio com vitória do Brasil sobre o Japão
- VÍDEO: Carro derruba postes e deixa um ferido em Piracicaba
O impacto foi brutal. As duas foram jogadas , a metros do choque. Moto e carro ficaram destruídos. Populares que passavam pelo local acionaram o socorro na hora. Samu e Resgate chegaram rápido.
A filha teve fraturas expostas e foi levada em estado grave para o Hospital dos Fornecedores de Cana. Já a mãe ficou pior, foi estabilizada 20 minutos dentro da ambulância pelo SAMU e seguiu em estado gravíssimo para a Santa Casa de Piracicaba.
A Polícia Militar isolou a via e registrou a ocorrência.