Um grave atropelamento mobilizou equipes de resgate na tarde desta terça-feira (30), no bairro Vila Fátima, em Piracicaba. Um carro VW Gol atingiu adolescentes, dois meninos e uma menina, que estavam em um ponto de ônibus na rua Inácio da Cunha Caldeira provocando graves ferimentos e momentos de desespero entre populares.
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De acordo com as informações preliminares, dois dos três jovens foram encaminhados para a Santa Casa de Piracicaba. Uma outra vítima estado gravíssimo foi levada às pressas para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital dos Fornecedores de Cana.
As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pela polícia. A perícia foi acionada.