30 de junho de 2026
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VÍDEO URGENTE

Carro atropela adolescentes em ponto de ônibus em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Jhenyfer Oliveira
Os três adolescentes sofreram graves ferimentos.
Os três adolescentes sofreram graves ferimentos.

 Um grave atropelamento mobilizou equipes de resgate na tarde desta terça-feira (30), no bairro Vila Fátima, em Piracicaba. Um carro VW Gol atingiu adolescentes, dois meninos e uma menina, que estavam em um ponto de ônibus na rua Inácio da Cunha Caldeira provocando graves ferimentos e momentos de desespero entre populares.

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De acordo com as informações preliminares, dois dos três jovens foram encaminhados para a Santa Casa de Piracicaba. Uma outra vítima estado gravíssimo foi levada às pressas para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital dos Fornecedores de Cana.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pela polícia. A perícia foi acionada.

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