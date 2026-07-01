Com o tema “Por uma rede que cuida: o futuro da Saúde Mental em Piracicaba”, a atividade reuniu representantes do poder público, profissionais da área, usuários dos serviços, familiares e sociedade civil.

Uma reunião pública realizada nesta terça-feira (30), na Câmara Municipal de Piracicaba (SP), debateu o cenário da saúde mental no município e apontou propostas para o fortalecimento da rede de atendimento. O encontro foi promovido pelo Fórum Permanente de Bem-Estar Social e Saúde Integral, sob coordenação do vereador Gustavo Pompeo (Avante).

Durante o encontro, foi apresentado o Espaço Prevenir, serviço público gratuito em parceria com o governo estadual, voltado ao acolhimento e apoio psicossocial de pessoas e famílias impactadas pelo uso de substâncias psicoativas. O programa atua com equipe multidisciplinar e busca fortalecer vínculos familiares, prevenir recaídas e encaminhar casos quando necessário.

A reunião também abordou o funcionamento da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), a escuta de usuários e profissionais e a discussão sobre melhorias no atendimento, incluindo a possibilidade de implantação de um CAPS III, com funcionamento 24 horas.

Outro ponto destacado foi a análise de propostas discutidas em conferências municipais de saúde, além de ações já implementadas no município ao longo dos últimos anos, como melhorias em unidades de CAPS, capacitações profissionais e ampliação da rede de atendimento.