Os atendimentos de urgência e emergência continuam sendo realizados nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), que mantêm funcionamento ininterrupto, 24 horas por dia.

O que diz a Prefeitura

A Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba suspende, a partir desta quarta-feira (1º), o atendimento em horário estendido (das 17h às 21h) nas unidades básicas de saúde dos bairros Caxambu, Centro, Vila Rezende, Novo Horizonte e Parque Piracicaba. A medida foi adotada após avaliação técnica que identificou baixa procura pelo serviço noturno e tem como objetivo reforçar o atendimento durante o período de maior circulação de doenças respiratórias.

Segundo a Vigilância Epidemiológica, o município registrou 155 internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) até 29 de junho, com cinco óbitos relacionados à doença. As equipes que atuavam no período noturno serão remanejadas para fortalecer os serviços com maior demanda. Os atendimentos nas UBSs seguem normalmente no horário regular, das 7h às 16h, enquanto casos de urgência continuam sendo atendidos nas UPAs 24 horas. Pacientes com sintomas leves também podem utilizar o serviço de teleconsulta pelo aplicativo PiraSUS.