As inscrições e a realização das provas online seguem até as 12h do dia 7 de julho de 2026, pelo site do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), responsável pela organização da seleção.

A Câmara Municipal de Piracicaba (SP) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio destinado à formação de cadastro reserva em diferentes setores e departamentos do Legislativo. O processo é voltado a estudantes de 31 cursos de nível superior.

O edital prevê atuação presencial em setores da Câmara, com carga horária de até 30 horas semanais, sendo no máximo seis horas diárias, em horários definidos pelo Legislativo. O estágio será remunerado e desenvolvido conforme necessidade administrativa e disponibilidade orçamentária.

A bolsa-auxílio é de R$ 1.393,66, além de auxílio-alimentação de R$ 330,00 e auxílio-transporte correspondente a 50 vales-transporte, conforme regras internas da Casa.

Podem participar estudantes regularmente matriculados do primeiro ao penúltimo semestre dos cursos previstos no edital, que incluem áreas como Administração; Administração de Empresas; Administração Pública; Análise de Sistemas; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Bacharelado em Informática; Ciências Contábeis; Ciências da Computação; Ciências Políticas; Cinema e Audiovisual; Comunicação Digital e Redes Sociais; Comunicação Social - Jornalismo; Design de Animação; Design Gráfico; Direito; Engenharia da Computação; Fotografia; Gestão Empresarial; Gestão Pública; História; Jornalismo; Letras; Licenciatura em Computação; Marketing; Marketing Digital; Pedagogia; Produção Audiovisual; Publicidade e Propaganda; Rádio e TV; Rádio, TV e Internet; e Tecnologia da Informação.