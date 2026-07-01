A Câmara Municipal de Piracicaba (SP) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio destinado à formação de cadastro reserva em diferentes setores e departamentos do Legislativo. O processo é voltado a estudantes de 31 cursos de nível superior.
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As inscrições e a realização das provas online seguem até as 12h do dia 7 de julho de 2026, pelo site do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), responsável pela organização da seleção.
O edital prevê atuação presencial em setores da Câmara, com carga horária de até 30 horas semanais, sendo no máximo seis horas diárias, em horários definidos pelo Legislativo. O estágio será remunerado e desenvolvido conforme necessidade administrativa e disponibilidade orçamentária.
A bolsa-auxílio é de R$ 1.393,66, além de auxílio-alimentação de R$ 330,00 e auxílio-transporte correspondente a 50 vales-transporte, conforme regras internas da Casa.
Podem participar estudantes regularmente matriculados do primeiro ao penúltimo semestre dos cursos previstos no edital, que incluem áreas como Administração; Administração de Empresas; Administração Pública; Análise de Sistemas; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Bacharelado em Informática; Ciências Contábeis; Ciências da Computação; Ciências Políticas; Cinema e Audiovisual; Comunicação Digital e Redes Sociais; Comunicação Social - Jornalismo; Design de Animação; Design Gráfico; Direito; Engenharia da Computação; Fotografia; Gestão Empresarial; Gestão Pública; História; Jornalismo; Letras; Licenciatura em Computação; Marketing; Marketing Digital; Pedagogia; Produção Audiovisual; Publicidade e Propaganda; Rádio e TV; Rádio, TV e Internet; e Tecnologia da Informação.
O processo seletivo reserva 10% das vagas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros. A seleção será feita em fase única, por meio de prova objetiva online com 10 questões de múltipla escolha, sendo cinco de Português e cinco de Conhecimentos Gerais.
Tanto as inscrições quanto as provas online serão realizadas gratuitamente no período de 24/06/2026 até as 12h (horário de Brasília) do dia 07/07/2026, conforme dispõe o edital nº 02/2026. Todas as informações sobre o processo estão disponíveis no site: https://pp.ciee.org.br/vitrine/17035/detalhe.