A Câmara Municipal de Piracicaba (SP) realiza, nesta quarta-feira (1º), às 14h, audiência pública para debater o projeto de lei 101/2026, que propõe a criação do Programa Municipal de Reeducação e Responsabilização de Autores de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

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A iniciativa é de autoria do vereador Gustavo Pompeo (Avante), que solicitou a realização do encontro por meio do requerimento 630/2026. Segundo o parlamentar, a proposta busca ampliar o debate sobre políticas públicas voltadas não apenas à proteção das vítimas, mas também à reeducação e responsabilização dos agressores, com foco na redução da reincidência.