A Prefeitura de Piracicaba entregou um distribuidor de calcário à Coopihort (Cooperativa Piracicabana de Horticultores) para ampliar o apoio aos produtores rurais do município. O equipamento, cedido por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, será utilizado pelos cooperados na correção do solo, etapa considerada fundamental para aumentar a produtividade das lavouras.
Com o novo implemento agrícola, os produtores terão acesso a uma ferramenta que permite a aplicação uniforme de calcário, reduzindo a acidez do solo e favorecendo o desenvolvimento das culturas.
Equipamento deve reduzir custos no campo
Além de melhorar a qualidade do manejo agrícola, a cessão do distribuidor permitirá que pequenos produtores deixem de contratar esse tipo de serviço, reduzindo despesas e facilitando o acesso à tecnologia.
A Coopihort ficará responsável por organizar o uso do equipamento entre os cooperados, garantindo que mais agricultores possam utilizar o implemento de acordo com a demanda das propriedades.
Segundo a Secretaria de Agricultura, a iniciativa faz parte das ações voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar e ao incentivo da produção rural em Piracicaba.
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Cooperativa reúne 136 agricultores
Atualmente, a Coopihort conta com 136 produtores rurais cooperados, atuando na produção e comercialização de hortaliças, frutas e outros alimentos.
Parte significativa dessa produção abastece a rede municipal de ensino. De acordo com a cooperativa, cerca de 40% dos alimentos produzidos pelos associados são destinados à merenda escolar, fortalecendo a agricultura local e garantindo produtos frescos para os estudantes.
Correção do solo aumenta produtividade
O distribuidor de calcário é acoplado ao trator e realiza a aplicação do corretivo de maneira uniforme sobre o solo.
Esse processo melhora a disponibilidade de nutrientes para as plantas, reduz a acidez da terra e cria condições mais favoráveis para o desenvolvimento das culturas, refletindo diretamente na qualidade da produção e no rendimento das lavouras.
Prefeitura destaca incentivo à agricultura
Durante a entrega do equipamento, o secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Maurício Perissinotto, afirmou que a medida reforça o compromisso da administração municipal em oferecer estrutura aos produtores rurais.
Segundo ele, ampliar o acesso a equipamentos agrícolas contribui para aumentar a eficiência da produção, reduzir custos no campo, fortalecer o cooperativismo e estimular o desenvolvimento sustentável da agricultura em Piracicaba.
O presidente da Coopihort, Vanderlei Sanches, também destacou que o novo equipamento deve beneficiar especialmente os pequenos produtores, que muitas vezes não possuem condições de adquirir um implemento desse porte, contribuindo para melhorar a qualidade dos alimentos e fortalecer toda a cadeia produtiva.