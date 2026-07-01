A Prefeitura de Piracicaba entregou um distribuidor de calcário à Coopihort (Cooperativa Piracicabana de Horticultores) para ampliar o apoio aos produtores rurais do município. O equipamento, cedido por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, será utilizado pelos cooperados na correção do solo, etapa considerada fundamental para aumentar a produtividade das lavouras.

Com o novo implemento agrícola, os produtores terão acesso a uma ferramenta que permite a aplicação uniforme de calcário, reduzindo a acidez do solo e favorecendo o desenvolvimento das culturas.

Equipamento deve reduzir custos no campo

Além de melhorar a qualidade do manejo agrícola, a cessão do distribuidor permitirá que pequenos produtores deixem de contratar esse tipo de serviço, reduzindo despesas e facilitando o acesso à tecnologia.