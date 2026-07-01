Diante do aumento dos casos de doenças respiratórias em Piracicaba, a Secretaria Municipal de Saúde reorganizou as equipes de atendimento para reforçar os serviços com maior demanda durante o período de sazonalidade. A medida inclui o encerramento do atendimento em horário estendido em cinco unidades de saúde e a realocação dos profissionais para fortalecer a assistência aos pacientes com sintomas respiratórios.
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Dados da Vigilância Epidemiológica mostram que, até o dia 29 de junho, o município registrou 155 internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e cinco óbitos relacionados à doença. Do total de internações, 128 ocorreram entre abril, maio e junho, período que concentra o aumento da circulação de vírus respiratórios.
Segundo a Secretaria de Saúde, a decisão foi tomada após avaliação técnica que apontou baixa procura pelos atendimentos realizados no período noturno nas cinco unidades. Com isso, os recursos antes destinados ao horário estendido serão direcionados à contratação e remanejamento de profissionais para os serviços que registram maior procura nesta época do ano.
De acordo com o secretário municipal de Saúde, Gustavo Aguiar, a reorganização foi baseada em critérios técnicos e busca otimizar o uso dos recursos públicos sem comprometer o atendimento à população.
"Estamos em um período de aumento da demanda por atendimentos relacionados às doenças respiratórias e precisamos direcionar nossas equipes para os locais onde a necessidade é maior. Como os levantamentos também demonstraram baixa procura pelo atendimento em horário estendido nas unidades básicas, optamos por esse remanejamento, mantendo normalmente os atendimentos no horário regular, das 7h às 16h, e reforçando a assistência nos serviços mais demandados. O objetivo é utilizar os recursos públicos de forma cada vez mais eficiente, garantindo atendimento de qualidade à população", afirmou.
A Secretaria Municipal de Saúde informou que a reorganização tem caráter assistencial e operacional e será acompanhada continuamente pelas equipes técnicas. A estratégia poderá ser reavaliada conforme o comportamento da demanda e a evolução do cenário epidemiológico no município.
Além das unidades básicas de saúde, a população conta com outros serviços da rede municipal. Os casos de urgência e emergência continuam sendo atendidos 24 horas pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Já pacientes com sintomas leves podem utilizar o serviço de teleconsulta disponível pelo aplicativo PiraSUS, medida que amplia o acesso ao atendimento e contribui para reduzir a sobrecarga nas unidades presenciais.