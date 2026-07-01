Com a aprovação, o município poderá transferir os recursos à entidade, responsável pela gestão do espaço em parceria com a Prefeitura. O investimento ajudará a concluir a recuperação do prédio histórico, tombado como patrimônio cultural da cidade.

A Câmara Municipal de Piracicaba (SP) aprovou, em sessão extraordinária realizada na última segunda-feira (29), o projeto de lei encaminhado pela Prefeitura que autoriza o repasse de R$ 1 milhão à Associação do Comércio Varejista do Mercado Municipal. O valor será utilizado na etapa final da reconstrução do Mercado Municipal, atingido por um incêndio em julho de 2025.

Segundo o projeto, o auxílio financeiro tornou-se necessário porque a indenização paga pela seguradora não cobriu todos os custos da obra. A fase final da reconstrução está estimada em R$ 1.745.904,78.

A primeira etapa das intervenções foi concluída com investimento de R$ 2,4 milhões, custeados integralmente com o seguro. Nesse período, foram realizadas a retirada das estruturas comprometidas pelo incêndio, reconstrução de paredes, instalação da nova cobertura metálica, implantação da infraestrutura hidráulica, construção dos boxes e instalação de uma caixa d’água de 50 mil litros para o sistema de hidrantes.

O repasse aprovado servirá para complementar os custos da reta final da obra. A Associação do Comércio Varejista do Mercado Municipal informou ainda que continua buscando outras fontes de financiamento para cobrir o restante do orçamento necessário.