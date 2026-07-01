A Câmara Municipal de Piracicaba (SP) aprovou, em sessão extraordinária realizada na última segunda-feira (29), o projeto de lei encaminhado pela Prefeitura que autoriza o repasse de R$ 1 milhão à Associação do Comércio Varejista do Mercado Municipal. O valor será utilizado na etapa final da reconstrução do Mercado Municipal, atingido por um incêndio em julho de 2025.
Com a aprovação, o município poderá transferir os recursos à entidade, responsável pela gestão do espaço em parceria com a Prefeitura. O investimento ajudará a concluir a recuperação do prédio histórico, tombado como patrimônio cultural da cidade.
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Segundo o projeto, o auxílio financeiro tornou-se necessário porque a indenização paga pela seguradora não cobriu todos os custos da obra. A fase final da reconstrução está estimada em R$ 1.745.904,78.
A primeira etapa das intervenções foi concluída com investimento de R$ 2,4 milhões, custeados integralmente com o seguro. Nesse período, foram realizadas a retirada das estruturas comprometidas pelo incêndio, reconstrução de paredes, instalação da nova cobertura metálica, implantação da infraestrutura hidráulica, construção dos boxes e instalação de uma caixa d’água de 50 mil litros para o sistema de hidrantes.
O repasse aprovado servirá para complementar os custos da reta final da obra. A Associação do Comércio Varejista do Mercado Municipal informou ainda que continua buscando outras fontes de financiamento para cobrir o restante do orçamento necessário.
Os trabalhos seguem acompanhados pelas Secretarias de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente e de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, além da fiscalização do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural (Codepac), responsável por acompanhar intervenções em bens tombados.
Na justificativa do projeto, o Executivo destaca a importância do Mercado Municipal para Piracicaba. Além do valor histórico e cultural, o espaço é considerado um importante centro de comércio e abastecimento, contribuindo para a geração de empregos, renda e movimentação da economia local.
O prefeito Helinho Zanatta ressaltou que a aprovação garante os recursos necessários para concluir a reconstrução e devolver o Mercado Municipal à população e aos comerciantes que dependem do espaço para trabalhar.
Relembre o caso
O incêndio ocorreu na madrugada de 23 de julho de 2025 e atingiu 17 boxes do Mercado Municipal, localizado na região central de Piracicaba. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.
Após o incêndio, uma força-tarefa formada por secretarias municipais, Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e polícias Militar e Civil atuou na área para garantir a segurança e iniciar os procedimentos de recuperação.
Para reduzir os prejuízos aos permissionários, a Prefeitura instalou módulos provisórios no estacionamento do Mercado Municipal. Ao todo, foram disponibilizados 16 módulos — 15 destinados aos comerciantes e um para sanitários —, permitindo a continuidade das atividades durante o período de reconstrução.